Ukraina: To drept av artilleriild sørøst i landet

En kvinne på 86 år ble i tillegg såret i angrepet, som skjedde onsdag kveld, sier guvernør Serhij Lysak. Han har lagt ut bilder på Telegram som viser en ødelagt leilighet der en vegg og deler av taket har kollapset.

Ukrainske myndigheter sa tidligere på dagen at en ny bølge med russiske angrepsdroner ble skutt ned flere steder i landet natt til torsdag.

– Av totalt 35 droner ble 34 ødelagt ved innflyging. Luftforsvaret var aktivt i flere regioner, inkludert rundt hovedstaden Kyiv, opplyser det ukrainske flyvåpenet på Telegram.

Droneangrep har nærmest blitt dagligdagse i Ukraina nesten to år etter at Russland gikk til fullskala invasjon av landet. Ukraina er derfor sterkt avhengig av våpensystemer fra Vesten for å kunne forsvare seg.

– Siden september har Russland sendt 3700 angrepsdroner mot Ukraina, hvorav 2900 har blitt skutt ned, sier Ukrainas luftvåpen i en uttalelse torsdag, ifølge Reuters.

For tiden pågår det steile forhandlinger i USA og EU for å få på plass nye støttepakker til det krigsherjede landet.