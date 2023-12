Glynn Simmons har sonet mer tid bak murene før han ble frikjent enn noen annen innsatt i USAs historie, ifølge National Registry of Exonerations.

Han ble løslatt i juli etter å ha sonet til sammen 48 år, en måned og 18 dager i fengsel. Tirsdag ble han formelt erklært uskyldig under en høring i retten.

Simmons og en annen mann, Don Roberts, ble i 1975 dømt til døden for drapet på en 30 år gammel butikkansatt under et ran av et alkoholutsalg året før. Dommene deres ble senere omgjort til livsvarig fengsel.

Begge ble utelukkende dømt på bakgrunn av en vitneforklaring fra en tenåring som handlet i butikken og ble skutt i hodet under ranet, men overlevde. Hun identifiserte dem på politistasjonen, men påfølgende etterforskning har senere sådd tvil om påliteligheten til identifiseringen hennes.

De to mennene har hele tiden sagt at de ikke engang var i Oklahoma da drapet ble begått.