Bomberegn, bandekrig og branner – dette var nyhetsåret 2023

Januar

4. januar: Frankrike blir første vestlige land som lover stridsvogner til Ukraina.

4. januar: Israels regjering foreslår en reform av rettsvesenet. Den utløser store demonstrasjoner.

7. januar: Republikanske Kevin McCarthy velges som leder i Representantenes hus i USA.

8. januar: Bolsonaro-tilhengere stormer regjeringsbygningene i Brasilia. Sikkerhetsstyrkene stanser dem raskt.

12. januar: WMO sier de siste åtte årene er de varmeste som er registrert.

18. januar: Ukrainas innenriksminister og 17 andre dør i en helikopterstyrt.

19. januar: Minst 145 omkommer i et båtforlis i Kongo.

21. januar: Høyreekstremister brenner en koran foran Tyrkias ambassade i Stockholm og forårsaker diplomatisk krise.

26. januar: Israelske styrker raider en flyktningleir på Vestbredden og dreper åtte. Dagen etter blir fem drept i et angrep på en synagoge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

30. januar: 28 blir drept i en eksplosjon i Pakistan. Pakistansk Taliban tar ansvaret.

Januar: Det blir funnet graderte dokumenter i boligen til USAs president Joe Biden.

Februar

4. februar: En kinesisk spionballong blir skutt ned over USA.

6. februar: Nærmere 60.000 dør i et kraftig jordskjelv i Tyrkia og Syria.

20. februar: USAs president Joe Biden besøker Kyiv.

21. februar: Russland setter nedrustningsavtalen Ny start på pause.

27. februar: EU og Storbritannia blir enige om en ny Nord-Irland-avtale.

28. februar: Regjeringspartiets Bola Tinubu vinner presidentvalget i Nigeria. Opposisjonen bestrider resultatet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mars

1. mars: 57 dør og 85 blir skadd i en togulykke i Hellas. Store demonstrasjoner mot regjeringen følger.

2. mars: Ukrainskstøttede styrker rykker inn i russiske Brjansk.

3. mars: Nobelprisvinneren Ales Bjaljatski dømmes til ti års fengsel i Belarus.

Artikkelen fortsetter under annonsen

5. mars: Statsminister Kaja Kallas' Reformparti vinner valget i Estland.

6. mars: Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja dømmes in absentia til 15 års fengsel i Belarus.

7. mars: Fagforeninger i Frankrike streiker mot varslet økning i pensjonsalderen.

10. mars: Iran og Saudi-Arabia blir enige om å gjenopprette diplomatiske forbindelser.

10. mars: Silicon Valley Bank stenges av amerikanske myndigheter etter å ha utløst en mindre global finanskrise.

13. mars: «Everything Everywhere All At Once» får Oscar for beste film.

16. mars: FN-etterforskere fastslår at Russlands deportering av ukrainske barn er en krigsforbrytelse.

16. mars: Pensjonsreformen i Frankrike blir vedtatt.

17. mars: Den internasjonale straffedomstolen (ICC) utsteder arrestordre på Russlands president Vladimir Putin.

20. mars: Kinas president Xi Jinping besøker Moskva.

Artikkelen fortsetter under annonsen

25. mars: Russland varsler planer om å utplassere atomvåpen i Belarus.

27. mars: Israels regjering setter sin planlagte rettsreform på pause etter store demonstrasjoner.

29. mars: Militærjuntaen i Myanmar forbyr 40 partier, blant dem det største opposisjonspartiet NLD.

30. mars: Wall Street Journal-journalisten Evan Gershkovich pågripes for spionasje i Russland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

30. mars: USAs tidligere president Donald Trump blir tiltalt i den såkalte hysjpenge-saken.

April

2. april: Høyresiden vinner valget i Finland.

2. april: Milo Djukanovic erkjenner nederlag i presidentvalget i Montenegro, og Jakov Milatovic tar over.

4. april: Finland blir medlem i Nato.

5. april: Flere hundre blir pågrepet når israelsk politi tar seg inn i al-Aqsa-moskeen i Jerusalem.

12. april: Donald Trump saksøker sin tidligere advokat Michael Cohen for over 500 millioner dollar.

Artikkelen fortsetter under annonsen

13. april: 21 år gamle Jack Teixeira blir pågrepet for å ha lekket store mengder amerikanske etterretningsdokumenter.

15. april: Et kuppforsøk fra paramilitære RSF utløser en ren borgerkrig i Sudan. Nærmere 10.000 er drept og millioner drevet på flukt.

18. april: EU-parlamentet vedtar en klimareform med plan om 62 prosent utslippskutt til 2030.

18. april: Fox News og stemmemaskinselskapet Dominion inngår forlik på 8,2 milliarder kroner etter førstnevntes anklager om valgfusk.

22. april: Levninger av over 200 kultmedlemmer blir funnet i Kenya. Pastoren mistenkes for å ha bedt kulten sin om å sulte seg til døde for å «møte Jesus.»

25. april: USAs president Joe Biden bekrefter at han stiller til gjenvalg i 2024.

Mai

2. mai: Manusforfattere i Hollywood går ut i streik. De får i løpet av få måneder støtte fra skuespillerne.

Artikkelen fortsetter under annonsen

3.–4. mai: To masseskytinger i Serbia krever 19 liv og fører til store demonstrasjoner i landet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

5. mai: Covid-19 utgjør ikke lenger en global trussel, ifølge WHO.

6. mai: Storbritannias Kong Charles krones i London.

7. mai: Syria slippes inn i Den arabiske liga etter å ha vært utestengt siden 2011.

9. mai: Store demonstrasjoner bryter ut i Pakistan etter pågripelsen av eksstatsminister Imran Khan.

9. mai: Trump kjennes skyldig i ærekrenkelser mot skribenten E. Jean Carroll.

14. mai: Sverige vinner Eurovision Song Contest.

14. mai: Thailands opposisjon vinner en knusende seier i valget.

16. mai: Minst 400 mister livet i en syklon i Myanmar.

17. mai: Ecuadors president Guillermo Lasso utlyser nyvalg og oppløser nasjonalforsamlingen.

21. mai: Russiske styrker inntar den ukrainske byen Bakhmut etter mange måneders bitre kamper.

Artikkelen fortsetter under annonsen

21. mai: Konservative Ny Demokrati vinner valget i Hellas og sikrer senere rent flertall i omvalget i juni.

22. mai: Aktivisten Roman Protasevitsj blir benådet i Belarus.

24. mai: Sangeren Tina Turner dør, 83 år gammel.

28. mai: President Recep Tayyip Erdogan blir gjenvalgt i Tyrkia.

29. mai: Flere titalls Nato-soldater blir såret under et sammenstøt i Kosovo.

29. mai: Uganda vedtar en lov som åpner for dødsstraff for «homoseksuelle handlinger».

6. mai 2023 fikk Storbritannia oppleve sin første kroning på 70 år da kong Charles den 3. ble formelt innsatt på tronen. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Juni

2. juni: Minst 296 dør når to tog kolliderer i Odisha øst i India.

6. mai: Kakhovka-demningen i Ukraina blir sprengt. Russland antas å stå bak. Oversvømmelsene krever minst 58 menneskeliv.

Artikkelen fortsetter under annonsen

8. juni: Amerikanske forskere erklærer at værfenomenet El Niño har oppstått.

8. juni: EU blir enig om hovedlinjene i felles asyl- og migrasjonspolitikk.

9. juni: Gretha Thunberg avslutter sin skolestreik da hun er ferdig med skolegangen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

9. juni: Colombia og ELN-geriljaen blir enige om våpenhvile.

9. juni: USAs president Donald Trump tiltales for oppbevaring av graderte dokumenter på sin private eiendom.

10. juni: Fire barn blir funnet i live 40 dager etter en flystyrt i Colombia.

12. juni: Italias eksstatsminister Silvio Berlusconi dør, 86 år gammel.

14. juni: Minst 78 dør når en migrantbåt kantrer utenfor Hellas.

19. juni: En ubåt med rike turister blir savnet nær Titanic-vraket. Vraket blir funnet noen dager senere.

20. juni: Influenseren Andrew Tate blir tiltalt for menneskesmugling og voldtekt i Romania.

20. juni: Joe Bidens sønn Hunter tilstår skatte- og våpenlovbrudd, men går senere tilbake på det.

23. juni: Leiesoldatgruppa Wagner gjør mytteri i Russland. De inntar byen Rostov og marsjerer mot Moskva.

24. juni: Russland og Wagner inngår amnestiavtale.

Artikkelen fortsetter under annonsen

27. juni: En 17-åring blir skutt og drept av politi i Nanterre utenfor Paris, noe som utløser store opptøyer blant unge og minoriteter i Frankrike.

29. juni: Demonstranter stormer den svenske ambassaden i Bagdad for å protestere mot koranbrenning. Den stormes på ny 20. juli.

29. juni: USAs høyesterett forbyr kvotering ved opptak til universiteter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

30. juni: FN avvikler sitt fredsbevarende oppdrag i Mali etter påtrykk fra landets militærjunta.

Juli

4. juli: Israelske soldater angriper flyktningleiren Jenin på Vestbredden, angivelig for å ta terrorister. Ti palestinere blir drept.

4. juli: Jens Stoltenberg forlenger sin periode som Natos generalsekretær med ytterligere ett år.

6. juli: For tredje gang på én uke setter verden rekord for gjennomsnittstemperatur.

8. juli: Det blir utskrevet nyvalg i Nederland, og den mangeårige statsministeren Mark Rutte trekker seg fra politikken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

10. juli: Tyrkia varsler at de vil slippe Sverige inn i Nato, men ved årsskiftet har det fortsatt ikke skjedd.

11. juli: FN må stenge nødhjelpskorridoren til Syria etter uenighet i sikkerhetsrådet.

12. juli: Forfatteren Milan Kundera dør, 94 år gammel.

15. juli: Skogbranner i Canada har svidd av et område på størrelse med Island.

17. juli: Russland varsler at de ikke forlenger kornavtalen med Ukraina.

18. juli: Den amerikanske soldaten Travis King løper inn i Nord-Korea. I september overleveres han til amerikanske myndigheter igjen.

23. juli: Ingen blokk får flertall i valget i Spania. Sosialdemokraten Pedro Sánchez fortsetter til slutt som statsminister.

24. juli: Voldsomme skogbranner i store deler av Hellas fører til at 30.000 blir evakuert på Rhodos.

26. juli: Kambodsjas mangeårige leder Hun Sen går av og gir makten til sønnen Hun Manet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

26. juli: Artisten Sinéad O'Connor dør, 56 år gammel.

27. juli: Militæret begår statskupp i Niger.

27. juli: En pakistansk klatrer dør på fjellet K2 samtidig som norske Kristin Harila bestiger fjellet.

30. juli: Minst 40 blir drept når en selvmordsbomber rammer et partimøte i Pakistan.

August

1. august: Opposisjonslederen Aung San Suu Kyi blir delvis benådet av militærjuntaen i Myanmar.

1. august: Donald Trump blir tiltalt igjen, denne gangen for påvirkning av valgresultat.

5. august: Pakistans eksstatsminister Imran Khan dømmes til tre års fengsel for korrupsjon.

8. august: Det bryter ut skogbrann på øya Maui i Hawaii. Den krever over 100 liv og legger den historiske byen Lahaina i ruiner.

9. august: Minst 41 mennesker dør i et forlis utenfor den italienske øya Lampedusa.

10. august: Presidentkandidaten Fernando Villavicencio blir skutt og drept på et valgkamparrangement i Ecuador.

Artikkelen fortsetter under annonsen

16. august: 55 blir drept i kamper i Libyas hovedstad Tripoli.

18. august: USA varsler godkjenning av overføring av F-16-fly til Ukraina.

18. august: Gjengkriminalitet i Haiti har krevd 2400 menneskeliv hittil i år, ifølge FN.

20. august: Opposisjonskandidaten Bernardo Arevalo vinner presidentvalget i Guatemala.

21. august: En britisk sykepleier dømmes til livstid i fengsel for drap på sju spedbarn.

23. august: Et indisk fartøy blir det første som lander på månens sørpol.

Artikkelen fortsetter under annonsen

23. august: Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin og ni andre dør i en privatflystyrt i Russland.

24. august: Brics-gruppen inviterer flere nye land til gruppa.

26. august: Zimbabwes president Emmerson Mnangagwa erklæres gjenvalgt.

30. august: Et militærkupp i Gabon gjør slutt på 56 år med Bongo-familien i presidentpalasset.

31. august: Minst 52 dør i en boligbrann i Johannesburg i Sør-Afrika.

Artikkelen fortsetter under annonsen

September:

6. september: FNs generalsekretær António Guterres erklærer at «klimasammenbruddet har begynt».

9. september: Nær 3000 dør i et jordskjelv i Marokko.

11. september: Minst 11.000 dør når demninger brister etter et voldsomt regnvær i Derna i Libya.

12. september: En riksrettsprosess innledes mot Joe Biden på grunn av familiens forretningsvirksomhet.

12. september: Nord-Koreas leder Kim Jong-un besøker Russland på en sjelden utenlandstur.

13. september: En brann i en boligblokk i Vietnams hovedstad Hanoi krever minst 56 liv.

14. september: Styringsrenta i eurosonen heves til rekordhøye 4 prosent.

15. september: Flere personer dømmes til lange fengselsstraffer for terrorangrepene i og rundt Brussel i mars 2016.

17. september: Sveriges regjering kaller inn til krisemøte om gjengvolden, etter at et oppgjør i Foxtrot-nettverket i Sverige kobles til mange drap.

Artikkelen fortsetter under annonsen

19. september: Aserbajdsjan invaderer det omstridte Nagorno-Karabakh-området. Etniske armenere forlater området i hopetall.

Artikkelen fortsetter under annonsen

24. september: Kamper mellom politi og væpnede proserbiske menn nord i Kosovo.

26. september: Minst 100 blir drept og flere hundre skadd når et drivstofflager eksploderer i Nagorno-Karabakh.

27. september: Mer enn 100 dør i en bryllupsbrann nord i Irak.

29. september: En mann blir siktet for drapet på Tupac Shakur i 1996.

30. september: En midlertidig budsjettavtale avverger foreløpig en nedstenging av statsapparatet i USA.

30. september: Valget i Slovakia ender med seier til den prorussiske Robert Ficos parti Smer-SD.

Oktober

1. oktober: Kurdiske PKK tar på seg ansvaret for et angrep mot det tyrkiske innenriksdepartementet, og Tyrkia svarer med angrep mot Nord-Irak.

2. oktober: Alle EUs utenriksministre møtes i ukrainske Kyiv.

Artikkelen fortsetter under annonsen

3. oktober: SAS kunngjør at Air France-KLM blir deleier.

3. oktober: Kevin McCarthy blir avsatt som leder i Representantenes hus i USA. Mike Johnson blir valgt til etterfølger.

5. oktober: Jon Fosse blir tildelt nobelprisen i litteratur av Svenska akademiet.

5. oktober: Over 100 blir drept i et droneangrep mot en militærskole i Syria.

6. oktober: Iranske Narges Mohammadi blir tildelt Nobels fredspris.

7. oktober: Rundt 1200 blir drept og hundrevis av gisler tatt når Hamas uventet angriper Israel. Israel svarer med kraftige luftangrep mot Gaza.

7. oktober: Et kraftig jordskjelv i Afghanistan og påfølgende etterskjelv krever drøyt 1200 menneskeliv.

Artikkelen fortsetter under annonsen

10. oktober: Det meldes om en lekkasje på gassledningen Balticconnector i Finskebukta. Finland mener lekkasjen skyldes en ekstern handling.

13. oktober: Israelske bakkestyrker begynner å gjennomføre raid i Gaza.

Artikkelen fortsetter under annonsen

15. oktober: Opposisjonspartiene vinner flertall i det polske valget.

16. oktober: To svenske fotballsupportere blir skutt og drept av islamistiske ekstremister i Brussel.

17. oktober: Minst 500 blir drept under et angrep på et sykehus i Gaza. Partene skylder på hverandre for angrepet.

21. oktober: Flere land begynner å be om humanitær våpenhvile i Gaza.

24. oktober: Over 700 palestinere blir drept i israelske luftangrep på ett døgn.

26. oktober: Minst 16 blir drept og mange såret i en masseskyting i Maine i USA.

26. oktober: Orkanen Otis krever minst 27 menneskeliv i Mexico.

28. oktober: Israel ber Gazas sivilbefolkning dra til «trygge områder».

28. oktober: Venner for livet-skuespiller Matthew Perry dør, 54 år gammel.

31. oktober: Israelske styrker angriper flyktningleiren Jabalia i Gaza.

November

1. november: Utlendinger og kritisk skadde får evakuere fra Gazastripen til Egypt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

3. november: Minst 153 dør i et jordskjelv i Nepal.

6. november: Dødstallet fra israelske luftangrep i Gaza har passert 10.000, ifølge offisielle tall.

7. november: Portugals statsminister Antonio Costa går av etter korrupsjonsanklager.

9. november: Etter nær fire måneder avslutter Hollywood-skuespillerne streiken sin.

Artikkelen fortsetter under annonsen

11. november: Gazas største sykehus Shifa mister strømmen og blir omringet av israelske styrker.

13. november: Storbritannias innenriksminister Suella Braverman får sparken, og eksstatsminister David Cameron gjør comeback som utenriksminister.

15. november: Storbritannias høyesterett erklærer planen om å sende asylsøkere til Rwanda for ulovlig.

16. november: Finland stenger flere grenseoverganger til Russland.

18. november: Til sammen 15.000 mennesker skal nå være drept i krigen mellom Israel og Hamas.

Artikkelen fortsetter under annonsen

20. november: Høyrepopulisten Javier Milei vinner presidentvalget i Argentina.

22. november: Israel og Hamas inngår våpenhvile. Hamas løslater israelske gisler, Israel fengslede palestinere.

22. november: Høyrepopulisten Geert Wilders vinner valget i Nederland.

23. november: Voldelige opptøyer i Irlands hovedstad Dublin utløses etter en knivstikking.

28. november: Finland stenger alle grenseoverganger til Russland.

30. november: USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger dør, 100 år gammel.

30. november-12. desember: FNs klimatoppmøte COP28 i Dubai.

Siden oktober har innbyggerne i og rundt Grindavik sørvest på Island ventet på vulkanutbrudd. 18. desember skjedde det. Foto: Islands kystvakt via AP / NTB / AP

Desember

1. desember: Israel gjenopptar krigen i Gaza etter angivelige brudd fra Hamas.

3. desember: De siste norske borgerne får klarsignal til å forlate Gaza.

4. desember: Det hvite hus advarer om at amerikansk støtte til Ukraina vil stoppe opp uten avtale i Kongressen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

6. desember: Taylor Swift kåres til årets person av Time Magazine.

Artikkelen fortsetter under annonsen

8. desember: USA nedlegger veto i FNs sikkerhetsråd mot krav om umiddelbar våpenhvile.

11. desember: Det norske tankskipet Strinda blir truffet av en krysserrakett i Rødehavet. Få dager senere blir et annet norskeid skip, Swan Atlanic, også truffet. Houthi-opprørerne i Jemen tar på seg på seg ansvaret for angrep mot en rekke skip, og setter det i sammenheng med krigen i Gaza.

13. desember: Klimatoppmøtet i Dubai gjør et vedtak som tar til orde for en overgang fra fossile energikilder.

14. desember: EU åpner medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova.

15. desember: Israelske soldater dreper tre gisler ved et uhell.

18. desember: Etter flere måneder med jordskjelv skjer det vulkanutbrudd sørvest på Island.

20. desember: EU-landene blir enige om en ny asyl- og migrasjonspakt.