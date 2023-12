Kina ber Filippinene om å være varsomme i Sør-Kinahavet

Et kinesisk kystvaktskip bruker vannkanon mot en filippinsk forsyningsbåt drevet av landets marine. Det har vært flere sammenstøt og klinsjer mellom de to landene i Sør-Kinahavet den siste tiden, og de to landenes utenriksministre diskuterte saken onsdag. Foto: Filippinenes kystvakt via AP / NTB Foto: NTB