HRW: Facebook og Instagram sensurerer palestinske stemmer

Menneskerettsorganisasjonen er sterkt kritisk til Mark Zuckerbergs Meta, som eier Facebook og Instagram, og de to selskapenes sensur og moderering av innhold.

– Metas retningslinjer og systemer for innholdsmoderering har i økende grad stilnet stemmer til støtte for Palestina på Instagram og Facebook i kjølvannet av krigen, slår HRW fast i rapporten «Meta's Broken Promises: Systemic Censorship of Palestine Content on Instagram and Facebook.»

Et mønster

Den 50 sider lange rapporten dokumenterer et mønster der selv moderat støtte til Palestina og debatt om brudd på palestinernes menneskerettigheter blir fjernet.

Ifølge HRW skyldes dette både en feilslått politikk fra Metas side, feilaktig og vilkårlig implementering av eksisterende retningslinjer , enkelte staters upassende innflytelse når det gjelder fjerning av innhold, samt overdreven avhengighet av automatiserte verktøy for å moderere innhold.

– Metas sensur av innhold til støtte for Palestina legger stein til palestinernes byrde i en tid med ubeskrivelige grusomheter og undertrykkelse som allerede kveler mulighetene deres for å ytre seg, sier Deborah Brown i HRW.

– Sosiale medier er en helt avgjørende plattform der folk kan vitne om og ta avstand fra overgrep. Metas sensur bidrar til å fjerne fortellinger om palestinernes lidelser, sier hun.

Ulike former for sensur

HRW har analysert 1050 tilfeller av nettsensur fra over 60 land. Selv om dette ikke nødvendigvis er en representativ analyse av sensur, er resultatet i samsvar med tidligere funn av hvordan Meta fjerner innhold til støtte for palestinerne.

Ifølge HRW dreier det seg om flere ulike former for sensur, blant annet sletting av kontoer og fjerning av innhold. Hundrevis av brukere som urettmessig har opplevd dette, har ikke fått anledning til å anke avgjørelsen og få den omgjort.

Til grunn for Metas sensur ligger blant annet selskapets bruk av en liste over organisasjoner som USA har terrorstemplet.

Meta fjerner også mengder av bilder som dokumenterer drepte og sårede palestinere, selv om selskapets retningslinjer tillater slike bilder dersom de ansees for å ha nyhetsverdi, konstaterer HRW.

Lovet bot og bedring

Alt i 2021 dokumenterte HRW hvordan Facebook sensurerte innhold om brudd på palestinerens menneskerettigheter.

Meta fikk deretter gjennomført en uavhengig gransking som konkluderte med at selskapets retningslinjer for å moderere innhold «har hatt negativ innvirkning på palestinernes mulighet til å dele informasjon og innsikt». Meta lovet etter dette bot og bedring, men har nesten to år senere ikke fulgt opp løftene, mener HRW.

I en kommentar til HRWs rapport opplyser Mark Zuckerbergs selskap at de er sitt menneskerettsansvar bevisst og at de etter 7. oktober har lagt sine menneskerettsprinsipper til grunn for virksomheten.

Trøttende unnskyldninger

Human Rights Watch ber på sin side Meta om å følge internasjonal menneskerettsstandard, sikre full åpenhet om årsak når innhold fjernes, til å ha en konsistent praksis og ikke være partiske.

– I stedet for å komme med trøttende unnskyldninger bør Meta vise at de mener alvor når det gjelder å få en slutt på sensur av palestinsk-relatert innhold, sier Brown.