USA stenger grensa mellom Texas og Mexico for å håndtere storankomst av migranter

Det er USAs departement for innenriks sikkerhet som innfører tiltaket. Departementet peker på at det kommer et stort antall mennesker til grensa med tog, og at dette truer helsa og sikkerheten til departementets ansatte.

– Vi samarbeider tett med den mexicanske regjeringen for å løse denne saken, samtidig som vi sender store mengder personale til regionen. Vi kommuniserer jevnlig med ledere i industrien for å sikre at vi tar gode vurderinger av, og håndterer konsekvensene av, denne midlertidige stengningen, melder Det hvite hus.