Over 20.000 er drept i israelske angrep mot Gaza, ifølge palestinske myndigheter

Flere tusen mennesker er også savnet på Gazastripen og det fryktes at mange av dem ligger begravd i ruiner av store bygninger som er bombet av Israel.

Over 53.000 mennesker er såret i de israelske angrepene mot Gazastripen siden Hamas angrep Israel 7. oktober.

FN og legetidsskriftet The Lancet har tidligere konkludert med at det ikke er grunn til å tro at dødstallene fra Gaza er overdrevne, og flere eksperter mener derimot at det skjer en underrapportering.