Etter Hamas’ angrep på Israel 7. oktober, har det kommet en mengde ubekreftede bilder, videoer og nyhetsmeldinger om angrep på sykehus, skoler og boligområder og andre hendelser.

Selv om nyhetsmeldingene, bildene og videoene kan fremstå som tydelige, har det ofte vært uklart hvilke sykehus, skoler og boligområder det har dreid seg om.

Siden 23. oktober har Faktisk Verifiserbar jobbet med å verifisere bilder og videoer fra krigen i Gaza og Midtøsten . De fleste klippene har vært delt og spredt i sosiale medier, og viser mulige krigsforbrytelser.

Vi har forsøkt å finne ut om bildene er ekte, og om de viser hendelsene det blir påstått at de viser.

Bildene og videoene vi har verifisert har blitt gjort tilgjengelige for norske nyhetsredaksjoner i NTBs bildebank. Nå har vi lagt dem inn i et kart, slik at også publikum kan få et overblikk over hva vi vet om noen av de mest spredte bildene og videoene fra krigen.

Hver markør i kartet viser hvor et verifisert bilde eller en verifisert video er tatt. Ved å klikke på markøren, kan du lese mer om hendelsen bildet eller videoen viser, og hva vi har kunnet verifisere. Zoom kartet inn og ut for å se flere markører.

29 hendelser verifisert

Verifisert-kartet viser bilder og videoer av så langt 29 forskjellige hendelser, som er helt eller delvis verifisert. I mange tilfeller har vi klart å finne ut hvor bildene eller videoene ble tatt, når de ble tatt og hva de viser. I andre tilfeller vet vi hvor de er tatt, men ikke når.

Mange av verifiseringene i kartet viser bilder av ødelagte sykehus, skoler og boligområder. En dronevideo publisert av et israelsk informasjonssenter for menneskerettigheter, viste for eksempel enorme ødeleggelser over et flere kvartaler stort boligstrøk. Faktisk Verifiserbar sammenlignet klippene med satellittbilder fra tidlig i krigen, og kunne steds- og tidsfeste dronevideoen til å være filmet i byen Al Zahra i midten av oktober.

Til venstre ser man et satellittbilde av hvordan kvartalet i Al Zahra så ut før angrepene. Bildet til høyre er tatt med dronekamera, og viser ødeleggelsene. Foto: Google Earth, skjermdump fra dronevideo

For å anslå hendelsestidspunkt har vi analysert værforhold, sol og skygger. I flere tilfeller har mangel på satellittbilder gjort det umulig å fastslå et eksakt tidspunkt for en hendelse.

Allerede tidlig i krigen ble tilgangen på satellittbilder fra Gaza strammet inn. Satellittbildetjenester Faktisk Verifiserbar har vært i kontakt med, opplyser at det er innført restriksjoner på bildene. De vil på spørsmål ikke utdype hvem som pålegger restriksjonene.

Sterke bilder

Flere av de verifiserte klippene viser skadde og døde. De fleste bildene og videoene er fra sosiale medier, men det er også usladdede klipp Faktisk Verifiserbar har fått tilsendt. Faktisk Verifiserbar har sladdet slike bilder av hensyn til dem som er avbildet og deres etterlatte.

En tilsendt video viste usladdede bilder av døde og forlatte spedbarn ved et sykehus. Klippene gjorde det mulig å slå fast at spedbarna nylig hadde fått medisinsk behandling, og at de hadde ligget døde i sengene i flere uker.

Enkelte bilder og videoer lar seg ikke fullt ut verifisere, som et klipp Faktisk Verifiserbar fikk tilsendt og som skulle vise israelske soldater som mishandler palestinere.

Flere spor i videoen – som at uniformene samsvarte med israelske uniformer, at klimaet samsvarte med klimaet i Midtøsten og at kjøretøyet samsvarte med israelske ambulanser – tydet på at soldatene var israelske og at hendelsen hadde funnet sted i Israel. Klippene inneholder imidlertid for lite informasjon til å kunne slå fast hvem de som ble mishandlet var.

Disse klippene ble delt med Faktisk Verifiserbar og viser mest sannsynlig israelske soldater som mishandler flere personer.

Falske bilder

Verifiseringen har også avdekket flere misvisende og falske bilder og videoer. Blant annet flere videoer Det israelske militæret (IDF) hevdet viste Hamas-tunneler, men der verifiseringer slo fast at videoene i seg selv ikke dokumenterte dette. Vi viser per i dag ikke misvisende bilder eller videoer i kartet.

Den britiske, høyrenasjonalistiske politikeren Nick Griffin delte i begynnelsen av november en video i sosiale medier som skulle vise israelske stridsvogner i brann på Gazastripen. Faktisk Verifiserbar slo fast at videoen ikke var ekte, men hentet fra dataspillet Arma 3.

Klippet den britiske politikeren delte på X/Twitter viste ikke israelske stridsvogner, men var hentet fra et dataspill.

Noen uker tidligere hadde et bilde som skulle vise ei israelsk jente og en palestinsk gutt som holdt hender og smilte, begynt å spre seg i sosiale medier. Det ble omtalt som ekte og som et bilde som ga håp om fred. Faktisk Verifiserbar sporet bildet tilbake til et nettsted for deling av KI-bilder og verifiserte at bildet ikke var ekte, men laget ved hjelp av kunstig intelligens.

Dette bildet spredte seg på sosiale medier og ble omtalt som ekte. I realiteten var det laget med kunstig intelligens og ble opprinnelig delt på KI-nettstedet Midjourney.

Nick Griffin har ikke svart på Faktisk Verifiserbars henvendelser.