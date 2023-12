Dansk lagmannsrett opprettholder kjøpesenter-drapsdommen

23-åringen ble i sommer dømt til psykiatrisk behandling etter å ha blitt kjent skyldig i de tre drapene.

Tre personer ble drept i skyteepisoden på kjøpesenteret Field's på Amager i København 3. juli i fjor. De drepte var en gutt og en jente på 17 år og en 46 år gammel mann.

Flere andre ble skutt og såret og andre kom til skade i forbindelse med skytingen. Til sammen omtalte tiltalen mot mannen 23 ofre.

Østre Landsrets eneste endring av dommen fra tingretten i København er at retten forhøyer flere av erstatningene som de etterlatte for de tre drepte fikk i tingretten. Lagmannsretten har besluttet at barna til en 46 år gammel russisk mann, som så at faren ble skutt, skal få erstatning på 150.000 danske kroner.

23-åringen sa i lagmannsretten onsdag ettermiddag at han var svært syk i 2022 og at han har fått det bedre etter å ha startet med psykiatrisk behandling. Han fortsatte og fortalte retten at han skammer seg og at han ikke vil gjøre noe lignende igjen.