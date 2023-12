Helseministeren i Frankrike trekker seg i protest mot innvandringslov

Loven ble vedtatt med støtte fra høyresiden, og den omtales som en seier for Macron-rivalen Marine Le Pen.

Sentralt i loven er at utlendinger må ha vært fem år i Frankrike for å få rett til sosial stønad, et krav som senkes til 30 måneder for dem som er i arbeid.

Helseminister Aurelien Rousseau trekker seg som følge av loven, ifølge en talsperson for regjeringen. Det var spekulert i dette på forhånd.

Ifølge kilder som AFP har snakket med, lå det an til at flere ministre kom til å trekke seg. Det har foreløpig ikke skjedd.

– Det er ikke noe ministeropprør, sier talsperson Olivier Véran.