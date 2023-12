16 kandidater til presidentvalget i Russland

Den sittende presidenten Vladimir Putin er ventet å vinne en lett seier.

I årevis har russiske myndigheter presset ut opposisjonskandidater fra det politisk liv og deltakelse ved valg.

Tendensen er blitt forsterket i tiden etter invasjonen i Ukraina i februar 2022.

Se video: Putin satt ut av «dobbeltgjenger»

16 registrerte kandidater

– Så langt har vi fått papirer fra 16 kandidater som ønsker å delta i valget, opplyste valgkommisjonens leder Ella Pamfilova onsdag, ifølge statskanalen Ria Novosti.

Det ble ikke sagt noe om hvorvidt Putin også har fylt ut en søknad om å få stille.

Under et møte med krigsveteraner tidligere i måneden bekreftet Putin bekreftet at han vil søke en femte periode. Valget skal holdes over tre dager fra 15. mars neste år.

Pamfilova sa at det også blir holdt valg i de fire ukrainske regionene som er delvis okkuperte av russiske styrker øst og sør i Ukraina. Det blir også holdt valg på Krim-halvøya som ble annektert i 2014.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

En slags opposisjon

Det Kreml-vennlige Russlands liberale demokratiske parti nominerte denne uken Leonid Slutskij, en tidligere embetsmann som forhandlet i Ukraina-konflikten før invasjonen skjedde.

Slutskij sa ved nominasjonen at hans kandidatur vil stjele stemmer fra Putin.

Igor Girkin, den tidligere nasjonalisten som nå er blitt Putin-kritiker, har også sagt at han vil utfordre presidenten. Girkin holdes for tiden i forvaring, i påvente av en rettssak som omfatter anklager om ekstremisme.

Den opposisjonelle Aleksej Navalnyj ble nektet å stille som kandidat i 2018. Han sitter fengslet med en lang dom og har ikke vært sett på lenge.