Fullt trykk i arbeidet med å gjenreise Notre-Dames fasade innen neste års OL

Sjokkerte franskmenn var vitne til at Notre-Dame nesten kollapset under en ødeleggende brann 15. april 2019, mens resten av verden knapt kunne fordøye fjernsynsbildene som viste at Frankrikes mest kjente landmerke sto i lys lue.

President Emmanuel Macron hadde hele nasjonen bak seg da han forsikret at katedralen skulle gjenreises som den var, med spir og det hele, på fem år.

Utvendig vil det meste stå klart til sommer-OL, men flere hundre håndverkere innen svært spesialiserte og nesten glemte yrker vil arbeide natt og dag for å få alt ferdig til 8. desember 2024. Da foretas den høytidelige gjenåpningen, og publikum vil slippe inn i det monumentale bygget.

Opp i spiret

Macron besøkte katedralen 8. desember i år og forsikret at arbeidet er i rute for en storslagen åpning i desember neste år. Han ble han ledsaget opp i det nyoppførte spiret og skuet ned på den enorme byggeplassen.

– Siden april 2019 har hele nasjonen deltatt i gjenoppbyggingen. Dette er et sterkt og rørende øyeblikk, sa presidenten. Han opplyste av pave Frans er blant dem som blir invitert til åpningen.

Hele takkonstruksjonen i midtskipet er nå på plass. Denne delen av katedralen ble fullstendig rasert da spiret kollapset og rev opp en gigantisk hull i taket før det deiset ned i kirkegulvet.

De store blyglassmaleriene er blitt restaurert og renset etter alle kunstenes regler av en spesialistfirma i Köln og ble montert tilbake på plass for flere måneder siden. Macron opplyste at det skal utlyses en konkurranse om seks nye blyglassvinduer med motiver fra samtiden, det eneste i katedralen som vil være genuint nytt fra det 21. århundret.

Det skal også bygges et museum i det sentrale Paris, utelukkende viet Notre-Dame-prosjektet og historien til den ikoniske middelalderkatedralen.

Kommer i mål

– Vi tror bestemt at alt blir ferdig i tide, men det er en kamp mot klokka hver eneste dag, sa Philippe Jost, mannen som leder hele gjenreisningsprosjektet, til nyhetskanalen BFM nylig.

Etter mye fram og tilbake, og mange forslag om ny utforming, blir det berømte spiret identisk med det som falt ned i flammehavet i april 2019, og som utløste et gisp og høylytt gråt blant de mange tusen som fulgte dramaet ved Seinens bredder.

Eikekonstruksjonen i taket vil nå sin fulle høyde på 96 meter før utgangen av 2023. Deretter skal taket tekkes med bly, og diverse skulpturer og annen fasadepynt skal på plass før det gigantiske stillaset demonteres.

Vann og skitt

Innvendig er det stadig mye som gjenstår. Mye av interiøret ble totalskadd av vann og deler av taket som raste sammen, men gjenoppbyggingen av kirkeskipet og koret er i rute.

Den siste etappen består av en omfattende rengjøringsrunde, der 42.000 kvadratmeter flate skal vaskes og renses for sot og all slags skitt fra brannen. 1500 nye stoler og annet interiør kommer på plass neste høst.

Prosjektet har ifølge Jost kostet nærmere 900 millioner euro og er i sin helhet finansiert av donasjoner fra Frankrike og andre land.

Tre forhørsdommere gransker fortsatt hva som skjedde i april 2019, og hva som kan være årsaken til brannen. Den første granskingsrapporten konkluderte med at det var et uhell, utløst av en kortslutning eller en sigarettglo.