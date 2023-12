Axios: Israel foreslår ny ukelang våpenhvile i bytte mot gisler

Axios viser i tillegg til de to til en «informert kilde», og nettstedet skriver at israelerne venter at Hamas frigir rundt 40 gisler i bytte.

Tidligere tirsdag sa Israels president Isaac Herzog at regjeringen er beredt på å stanse bombingen i bytte mot gisler.

– Israel er klare for en ny humanitær pause og ytterligere humanitær hjelp for å muliggjøre løslatelse av gisler, sa han til diplomater, opplyser en talsmann til DPA.

Israels forslag er fremmet via Qatar, som har meklet mellom partene, melder Axios.

Gjenværende kvinner, menn over 60 og andre som fortsatt holdes fanget på Gazastripen og har stort behov for medisinsk hjelp, vil ifølge nettstedet bli løslatt.

Axios meldte mandag at leder David Barnea for Israels etterretningstjeneste Mossad møtte CIA-sjef William Burns og Qatars statsminister Abdulrahman Al Thani i Warszawa for å diskutere nye forhandlinger med Hamas.

Hamas har tidligere sagt at de ikke ønsker å gå i nye forhandlinger før bombingen opphører. Det antas at rundt 130 gisler og krigsfanger er igjen på Gazastripen.