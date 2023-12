USA, Nato og EU fordømmer houthienes angrep i Rødehavet

I uttalelsen fordømmes houthienes «inngrep i navigasjonsfriheten» i området.

– De undertegnede oppfordrer videre alle land til å avstå fra å tilrettelegge for eller oppmuntre houthiene. Det finnes intet forsvar for disse angrepene, som påvirker mange land utover flaggene skipene seiler under, heter det videre.

Den siste tiden har en rekke skip blitt angrepet i Rødehavet. De Iran-støttede houthiene som i årevis har kontrollert store deler av Jemen, har tatt på seg ansvaret. De krever slutt på Israels krigføring på Gazastripen.

USA kunngjorde mandag at de vil lede en internasjonal koalisjon som skal sikre skipstransporten i området. Norge er blant deltakerlandene.