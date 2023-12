Ny innvandringslov skaper opprørsstemning i Macrons parti

Etter at Macrons forslag til ny innvandringslov ble stemt ned i nasjonalforsamlingen 11. desember, har Macron utarbeidet et kompromiss med høyrepartiet Republikanerne.

Tirsdag ble det klart at Nasjonal samling (RN), ytre høyre-partiet til Marine Le Pen, stiller seg bak forslaget, og senere samme kveld ble det stemt gjennom.

Kritikk fra venstre

En rekke parlamentarikere på venstresiden av Macrons parti varslet at de ville stemme mot det nye utkastet, i tillegg til representantene for partiene på venstresiden.

Den opprinnelige loven var en blanding av strenge tiltak for å deportere papirløse innvandrere og tiltak for å bedre integreringen.

For Macron var den viktig for å få kontroll på innvandringen og frata ytre høyre innvandringskortet.

Men en rekke endringer har gjort loven langt strengere, og venstresiden og mange av regjeringspartiets egne medlemmer anklager Macron for å ha gitt etter for ytre høyres krav om innstramming.

Sentralt i loven er at utlendinger må ha vært fem år i Frankrike for å få rett til sosial stønad, et krav som senkes til 30 måneder for dem som er i arbeid.

Det kan også inngås enighet om migrasjonskvoter, og straffedømte med dobbelt statsborgerskap kan fratas det franske. Boris Vallaud, sosialistenes leder i nasjonalforsamlingen, omtaler loven som en «skamplett for regjeringen».

Spekulasjoner om statsrådsavganger

I franske medier ble det spekulert på at statsråder kunne true med å gå av i protest. Kilder opplyser til AFP at helseminister Aurelien Rousseau høyere utdanningsminister Sylvie Retailleau og boligminister Patrice Vergriete alle har møtt statsminister Elisabethe Borne for å advare om at de kan komme til å gå av.

– Majoriteten har stått sammen, ytre høyres plan har mislyktes, skrev Borne på X etter avstemningen.

Helseminister Rousseau leverte oppsigelsesbrev til Borne tirsdag morgen, men hun sa ikke om hun ville godta eller avvise det, opplyser en kilde i regjeringsapparatet til AFP. Avisa Le Figaro har omtalt det samme.

Dødskyss fra Le Pen

Innenriksminister Gérald Darmanin, som hadde advart om at Le Pen kunne vinne valget i 2027 om ikke forslaget ble vedtatt, påpekte at den «sterke teksten» var vedtatt med et tilstrekkelig stort flertall på 349 stemmer for og 186 mot i nasjonalforsamlingen.

Videre påpekte han at ja-stemmene fra ytre høyre ikke var nødvendige for å få vedtatt forslaget.

– Vi kan nå glede oss over ideologisk framgang, en ideologisk seier selv for Nasjonal samling siden dette nå fastslås i loven, sier Marine Le Pen, som stemte imot det første utkastet for en uke siden.

Le Pens kuvending omtales i franske medier som et «dødskyss» for Macrons parti.

– Den politiske krisen rundt innvandringsloven er et sannhetens øyeblikk der alle svakhetene ved Emmanuel Macrons mandat kommer sammen, skriver Le Monde i en lederartikkel.

Innvandringsloven får hard medfart. Loven er «den mest regressive loven de siste 40 åra når det gjelder rettighetene og levekårene til utlendinger, inkludert dem som har vært lenge i Frankrike», heter det i en felles uttalelse fra 50 organisasjoner, blant dem Frankrikes menneskerettsliga.