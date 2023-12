Gaza-avstemning i FNs sikkerhetsråd utsatt igjen

En avstemning om våpenhvile i Gaza som skulle vært holdt mandag, ble utsatt til tirsdag. Da arbeidsdagen nærmet seg slutten i New York, opplyste tre diplomatkilder til nyhetsbyrået AFP at avstemningen er utsatt enda en gang.

I den siste versjonen av resolusjonsutkastet som er fremmet av Emiratene, er ordene «varig opphør av fiendtlighet» blitt byttet ut med ordene «suspensjon». Men fortsatt er det ikke enighet.

Israel, som har støtte fra vetomakten USA, er sterkt imot enhver resolusjon med ordet «våpenhvile» (ceasefire). For å prøve å få med USA ha derfor diplomatene forsøkt seg med ord som «pause», eller et svakere ord for våpenhvile, nemlig truce, eller en betinget våpenhvile – «humanitær våpenhvile».

Overveldende flertall

Det er bare elleve dager siden Israels nærmeste allierte USA la ned veto i Sikkerhetsrådet mot en resolusjon som ville krevd øyeblikkelig humanitær våpenhvile. 13 av rådets 15 medlemsland stemte for, mens Storbritannia avsto fra å stemme. USAs veto kom på tross av sterkt press fra generalsekretær Antonio Guteres.

Siden har ytterligere flere tusen palestinere blitt drept i israelske angrep på Gazastripen, ifølge Gazas helsedepartement.

Humanitære behov

En talsmann for amerikansk UD sa tirsdag at USA jobber sammen med de andre medlemmene av Sikkerhetsrådet om en resolusjon som krever at Israel og Hamas åpner for humanitær hjelp til Gaza, og at det opprettes et FN-organ for overvåking av hjelpen som leveres.

Talsmannen Matthew Miller sier at USA vil være glad for en resolusjon som fullt ut tar opp de humanitære behovene til befolkningen i Gaza, men at detaljene i teksten har betydning.

Etter at USA blokkerte Sikkerhetsrådets Gaza-vedtak, vedtok et overveldende flertall i FNs hovedforsamling en lignende resolusjon. Norge og 152 av 193 medlemsland stemte for i hovedforsamlingen. Men vedtak derfra er ikke juridisk bindende – til forskjell fra Sikkerhetsrådets resolusjoner.

Handlingslammelse

I praksis velger imidlertid mange parter å ignorere Sikkerhetsrådets resolusjoner.

Sikkerhetsrådet har fått mye kritikk for den manglende evnen til å gjøre noe med krigføringen i Gaza. Siden krigen brøt ut har de 15 medlemslandene kun vedtatt én resolusjon om krigen. Fem andre er avslått, to etter amerikansk veto.