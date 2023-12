Påstand: «Israelske bulldosere kjørte over fordrevne mennesker og pasienter ved Kamal Adwan sykehus.» - X-bruker, 16.12.2023

Konklusjon: Nei, det stemmer ikke at videoen i X-posten viser dette. Videoen er ti år gammel og antakeligvis filmet i forbindelse med Rabaa-massakren i Egypt.

Videoen er blant annet delt på X (se her , her og her). Videoen er i dårlig kvalitet, men man ser at en bulldoser kjører rett inn i et slags telt med blått tak. Det kan se ut som om doningen kjører over hvite likposer med døde mennesker. I bakgrunnen hører man en sirene, og folk som roper ut i desperasjon. Man ser at det er mange mennesker samlet, og man ser at noen er såret.

Men hva har denne hendelsen å gjøre med det som skjer i Gaza?

Angrep på sykehus nord i Gaza

Denne uken har det israelske militæret (IDF) raidet et sykehus nord i Gaza over flere dager, ifølge Reuters. Gazas helsedepartement, som er Hamas-kontrollert, har uttalt at hundrevis av internt fordrevne måtte forlate sykehuset Kamal Adwan.

Lederen i Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, gikk 17. desember ut på X med et innlegg om angrepet på Kamal Adwan sykehus. Der skriver han at angrepet har gjort at sykehuset ikke fungerer og at minst åtte pasienter har mistet livet. Han sier også at organisasjonen er bekymret for de mange menneskene som har søkt tilflukt i og ved sykehuset.

IDF mener at Hamas har brukt sykehuset som kommandosentral. I etterkant av aksjonen ved sykehuset uttalte IDF at de skal ha pågrepet rundt 90 militante . Sykeshusledelsens versjon av samme hendelse var at omtrent 70 medisinske ansatte ble pågrepet av IDF.

Vitner sier at bulldoser knuste teltleir

Ifølge Reuters skal vitner ha hevdet at sivile ble begravd under jord som ble flyttet av israelske bulldosere i nærheten av sykehuset. Det samme melder også Al Jazeera som skriver at vitner forteller at bulldoserne skal ha knust en teltleir med mennesker som hadde søkt tilflukt ved sykehuset, og begravd mennesker levende i ruinene de etterlot seg.

Faktisk Verifiserbar kan bekrefte at videoer fra stedet viser likdeler, men kan ikke slå fast om menneskene ble drept etter å ha blitt kjørt over av bulldosere, eller om de har dødd under andre omstendigheter. Det finnes bilder fra sykehuset tatt tidligere som viser at døde kropper i likposer har blitt oppbevart utenfor sykehuset.

Samtidig som disse påstandene dukket opp, begynte videoen av bulldoseren å spre seg på sosiale medier. I videoen kan det se ut som bulldoseren kjører over hvite likposer med døde mennesker.

Videoen er ti år gammel

Et omvendt bildesøk viser at videoen ikke er filmet i Gaza. Den er hele ti år gammel, og skal vise en bulldoser som feier bort dusinvis av døde kropper etter Rabaa-massakren i Egypt. Al Jazeera Arabic postet denne videoen på YouTube 26. august 2013.

Videoen er i høyere oppløsning enn de vi har sett på X. Her kan man se tydelig at bulldoseren kjører rett inn i et telt hvor det ligger likposer. Folk rundt roper fortvilet og kaster stein på bulldoseren for å få den til å stoppe. Man kan også se sårede personer på båre.

Ved å sammenligne de to videoene bilde for bilde, ser vi at det er den samme videoen og at utsnitt og detaljer er identiske. Vi ser den samme Coca Cola-logoen, de samme teltstolpene og de samme personene på begge videoer, blant annet en mann i turkis T-skjorte, og en mann i en brun/rød T-skjorte med hvit skrift.

De nederste bildene er hentet fra X. Vi ser at de er like bildene øverst som er hentet fra videoen på YouTube.

Videoen er også faktasjekket av britiske Locically Facts og indiske Boom og Newschecker.

Protesterte mot kupp

Rabaa-massakren fant sted 14. august 2013. Det var på Rabaa al-Adawiya-plassen og ved al-Nahda-torget i Kairo at en rekke demonstranter hadde samlet seg i flere uker for å protestere mot at president Morsi ble avsatt og satt i husarrest etter et kupp utført av militærledelsen 3. juli.

Det var tilhengere av Morsi som demonstrerte da landets sikkerhetsstyrker åpnet ild og angrep demonstrantene. Det er uklart hvor mange som ble drept, men Human Rights Watch skriver at tallet er minst 817, og antakelig over tusen mennesker.

