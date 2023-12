Den mistenkte 37-åringen var mandag på et spaanlegg i den vesttyske byen, selv om det kun var åpent for kvinner den dagen.

En 24 år gammel kvinne varslet politiet etter at badekåpen og mobiltelefonen hennes ble stjålet fra klesstativet mens hun var i badstuen. Ansatte la merke til mannen og prøvde å få tak i ham, men nærmest naken rømte han gjennom badstuområdet og klatret over et gjerde.

Kun kledd i en badekåpe fortsatte flukten til en nærliggende våtmark, der han prøvde å gjemme seg i en busk. Politiet fikk imidlertid øye på ham og han ble arrestert.

Kvinnens mobiltelefon ble funnet i 37-åringens ryggsekk. Mannen, som er en kjenning av politiet, etterforskes nå for tyveri, ulovlig ferdsel på andres eiendom og for å forstyrre offentlig ro og orden.