Stena Line-ferja Stena Spirit var på vei fra Gdynia i Polen til svenske Karlskrona da mor og sønn falt over bord. Etterforskning og bilder fra overvåkingskamera viser at moren tok livet av sin egen sønn. Her er skipet fotografert i Tyskland da det het Stena Scandinavica. Foto: User:Sechmet, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons