Islandsk landsby unngår trolig lava fra vulkanutbruddet

Utbruddet startet ved 22.20-tiden lokal tid mandag kveld. Da sa leder Kristin Jonsdottir for Islands meteorologiske institutt at det var fare for at lavaen kunne nå Grindavik.

Men tidlig tirsdag morgen sa geofysiker Björn Oddson etter et møte med sivilforsvaret i Reykjavik at han nå har potensielt gode nyheter å komme med. Det melder kringkasteren RUV.

– Utbruddet skjer nord for vannskillet, et sted der lava flyter enten én vei eller den andre. Lavaen strømmer ikke mot Grindavik, sier han etter en befaring med helikopter over området.

– Det vi så var en fire kilometer lang sprekk som sammenfaller med den gamle krater-rekken. Dette er det beste stedet hvis det skulle skje et utbrudd der, sier han.

Grindavik ble evakuert allerede i november etter hundrevis av mindre jordskjelv som ble vurdert som forvarsel på det kommende vulkanutbruddet. Utbruddet mandag kveld skjedde bare noen få kilometer fra Grindavik.