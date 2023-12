Google må betale milliardbeløp til etter monopolforlik

Selskapet har vært anklaget for monopolvirksomhet, og en føderal jury slo i forrige uke fast at konkurransehindringer i Googles Android-appbutikk har rammet brukere av smarttelefoner og utviklere.

Google må betale 630 millioner dollar til et forliksfond for kunder og 70 millioner dollar til et fond som amerikanske delstater skal ta i bruk, går det fram av forliket. Summene tilsvarer til sammen knappe 7,3 milliarder norske kroner. Forliket må godkjennes av en dommer.

I forliket heter det at kunder vil få utbetalt minst 2 dollar hver, og at summene kan øke basert på hvor mye de har brukt i Play-butikken mellom august 2016 og slutten av september i år.

Det er Epic Games, som står bak det populære spillet Fortnite, som står bak søksmålet. Saken dreier seg om betalingssystemet innen Google Play.

Saken regnes som et stort nederlag for Google, som tar mellom 15 og 30 prosent av beløpene ved transaksjoner i apper som er lastet ned via tjenesten Play. Dette gir Google milliardinntekter per år. Android-telefoner utgjør 70 prosent av verdens smarttelefonmarked.