FNs sikkerhetsråd skulle etter planen stemme over et resolusjonsutkast mandag med krav om øyeblikkelig opphold i kamphandlingene på Gazastripen.

Utkastet, som er fremmet av De forente arabiske emirater, krever også uhindret tilgang til nødhjelpsleveranser til det enorme antallet sivile som trenger blant annet mat, vann og medisiner. En umiddelbar og betingelsesløs løslatelse av alle Hamas-gisler er også med i tekstforslaget.

Avstemningen skulle etter planen skje klokka 17 i New York, men ifølge diplomater pågår forhandlinger fortsatt om teksten. Målet er å unngå at USA legger ned et nytt veto. Emiratene har nå bedt om at avstemningen utsettes med én dag, ifølge en ikke navngitt FN-diplomat.

Tusenvis drept siden USAs veto

Det er bare ti dager siden Israels nærmeste allierte la ned veto i Sikkerhetsrådet mot en resolusjon som ville krevd øyeblikkelig humanitær våpenhvile. 13 av rådets 15 medlemsland stemte for, mens Storbritannia avsto fra å stemme.

Siden har ytterligere minst 2000 palestinere blitt drept i israelske angrep på Gazastripen, ifølge helsedepartementet der.

Etter at USA blokkerte Sikkerhetsrådets Gaza-vedtak, vedtok et overveldende flertall i FNs hovedforsamling en lignende resolusjon. Norge og 152 av 193 medlemsland stemte for i hovedforsamlingen. Men vedtak derfra er ikke juridisk bindende – til forskjell fra Sikkerhetsrådets resolusjoner.

Handlingslammelse

I praksis velger imidlertid mange parter å ignorere Sikkerhetsrådets resolusjoner.

Sikkerhetsrådet har fått mye kritikk for den manglende evnen til å gjøre noe med krigføringen i Gaza. Siden krigen brøt ut har de 15 medlemslandene kun vedtatt én resolusjon om krigen. Fem andre er avslått, to av dem etter amerikansk veto.

Over 19.400 mennesker er drept på Gazastripen siden Israel erklærte krig mot Hamas 7. oktober, ifølge Gazas helsedepartement. Ytterligere flere tusen palestinere ligger begravd i ruinene i Gaza, ifølge FNs anslag.

Amerikansk støtte

Krigen ble utløst av Hamas-angrepet som krevde rundt 1200 menneskeliv i Israel. Rundt 240 mennesker ble tatt til fange. Rundt 100 gisler ble løslatt i en fangeutveksling i november. Flere er drept, men 129 holdes fortsatt fanget av Hamas og andre militante grupper på Gazastripen, ifølge israelske myndigheter.

USAs president Joe Biden advarte i forrige uke Israel om at landet er i ferd med å miste internasjonal støtte på grunn av den omfattende bombingen av Gaza. USAs forsvarsminister Lloyd Austin oppfordret i Tel Aviv mandag Israel om å gjøre mer for å beskytte sivile. Samtidig lovet han at USAs støtte til Israel er urokkelig.