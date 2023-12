Hamas publiserer ny video av israelske gisler: – Ikke la oss bli gamle her

Videoen, som ble delt på Telegram, viser tre eldre israelske menn.

Én av dem presenterer seg som 79-årige Haiem Bery. I videoen sitter han mellom to andre menn i omtrent samme alder. Han sier at de blir holdt fanget sammen med andre eldre med kroniske sykdommer, og at de lever under vanskelige forhold.

– Vi er generasjonen som bygget grunnlaget for dannelsen av Israel. Vi er de som startet den israelske hæren. Vi forstår ikke hvorfor vi har blitt forlatt her, sier Bery inn i kameraet på hebraisk.

– Dere må få oss frigitt herfra, uansett pris. Ikke la oss bli gamle her.

Videoen slutter med at de tre mennene gjentar den siste frasen i kor.

En talsperson for den israelske hæren kaller videoen «en kriminell terrorist-video som viser brutaliteten til Hamas mot uskyldige, eldre sivile som trenger helsehjelp»

Amerikanske og israelske etterretningstopper var mandag i samtaler med Qatars statsminister i Polen om en mulig ny avtale for å få gisler frigitt fra Gaza, ifølge blant annet nyhetsbyrået AP.

En Hamas-topp gjentok mandag gruppens standpunkt om at forhandlinger om en gisselutveksling ikke er aktuelt før Israel stanser krigen mot Gaza.

– Vi er åpne for initiativer fra Qatar og Egypt om en gisselutveksling som kan stanse krigen, sa Osama Hamdan i Beirut.

Rundt 250 personer ble tatt til fange av Hamas 7. oktober, hvorav rundt 129 fortsatt er i fangenskap på Gazastripen, ifølge israelske myndigheter.