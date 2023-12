Fire palestinere drept i IDF-aksjon på Vestbredden

Faraa er en flyktningleir som ligger nordøst på Vestbredden.

Det palestinske helsedepartementet opplyser at to brødre på 17 og 24 år og en 20-åring ble skutt i hodet, mens fjerdemann, en 17-åring, ble drept med et skudd i brystet.

Det israelske militæret IDF sier de gjennomførte aksjonen mandag for å arrestere en etterlyst palestiner og konfiskere våpen, skriver avisa Haaretz.

Underveis i aksjonen ble IDF-soldater beskutt, og gjerningspersonene kastet også eksplosiver mot soldatene, som svarte med å åpne ild, ifølge IDF.

Hæren gjennomfører stadig aksjoner på Vestbredden med dødelig utfall. Etter mandagens aksjon har antallet drepte på den okkuperte Vestbredden passert 300 siden krigen mellom Hamas og Israel startet 7. oktober. I tillegg er minst 19.453 mennesker drept i israelske angrep mot Gazastripen.