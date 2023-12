Norskeid skip angrepet i Rødehavet

Det amerikanske marinefartøyet USS Carney responderte på nødsignalet ved å seile mot skipet, opplyser amerikanske tjenestepersoner.

E24 får bekreftet fra Inventor Chemical Tankers at skipet er norskeid.

– Skipet er truffet av et objekt. Vi har koblet inn alle som skal kobles inn. Så langt har vi ingen skaderapporter eller bilder. Det er ingen som er skadd om bord, sier Øystein Elgan, daglig leder for Swan Atlantic, til avisen.

Truffet

– Om bord var det 22 i mannskap og 3 bevæpnede vakter. Skipet ble truffet av et objekt akter på babord side. Utover det vet vi lite, sier Elgan.

Situasjonen i Rødehavet er spent etter at houthi-opprørerne i Jemen har rettet en rekke angrep mot skip. USA har bedt flere land, blant dem Norge, delta i en internasjonal operasjon for å sørge for sikkerheten.

Marinefartøy ankommet

Elgan bekrefter at et amerikansk marinefartøy har ankommet skipet i 11.30-tiden norsk tid. Han sier at M/V Swan Atlantic ikke har israelske koblinger.

– Vi har den senere tid gjort et dypdykk i oss selv, og vi har ingen link til Israel, så vidt vi kan forstå.

Verdens største konteinerrederier har stanset trafikken i Rødehavet som følge av angrep mot flere skip de siste dagene. Houthi-opprørerne i Jemen har tatt på seg ansvaret for aksjonene og har satt dem i sammenheng med Israels krigføring på Gazastripen.

