Like etter klokken 11 meldte Reuters at skipet Swan Atlantic hadde blitt angrepet av prosjektiler fra et houthi-kontrollert område. Kort tid etter fikk E24 bekreftet at skipet var eid av et norsk rederi.

Rederiet Inventor Chemical Tankers opplyser at skipet ble truffet i angrepet. Houthi-opprørerne har tatt på seg skylden for angrepet.

– Heldigvis er det ingen skader blant det indiske mannskapet, skriver rederiet i en uttalelse tidlig mandag ettermiddag.

Skipet fikk ikke store skader, og seiler videre for egen maskin. Det blir ledsaget av det amerikanske krigsskipet USS Carney, som responderte på nødsignalet, ifølge NRK.

– Ingen Israel-link

Angrepet føyer seg inn i rekken av angrep fra houthi-opprørere i Jemen mot internasjonal skipsfart i Rødehavet. USA har bedt flere land, blant dem Norge, om å delta i en internasjonal operasjon for å sørge for sikkerheten.

Houthiene er støttet av Iran, og de setter angrepene i sammenheng med Israels krigføring i Gaza. De krever at Israel stanser angrepene og at palestinerne skal få tilgang på mat og medisinsk hjelp.

Det Bergen-baserte rederiet opplyser at de ikke har noen link til Israel.

Omdirigert

– Om bord var det 22 i mannskap og tre bevæpnede vakter. Skipet ble truffet av et objekt akter på babord side. Utover det vet vi lite, sa rederiets daglige leder Øystein Elgan på formiddagen til E24.

Mange av verdens største konteinerrederier har stanset trafikken i Rødehavet som følge av angrep mot flere skip de siste dagene. Skipsgiganten Evergreen stanset mandag også å frakte israelsk gods, ifølge Reuters.

– Vi er svært bekymret for utviklingen, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB mandag.

– Vilkårlige angrep mot sivil skipsfart er totalt uakseptabelt. Vi er i dialog med andre land og har tett kontakt med Norges Rederiforbund og andre relevante aktører, sier Eide.

40 norske skip

Tirsdag skal Rederiforbundet møte UD om situasjonen.

– Dagens angrep understreker ytterligere alvoret i situasjonen, uttaler direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund til NTB.

– Skipsfarten er en uskyldig tredjepart, og angrepene skjer i en av verdens viktigste ferdselsårer for sivil skipsfart. Norge har til enhver tid om lag 40 norsktilknyttede skip i dette området, sier Solberg.

Andre angrep

Også mandag kveld forrige uke ble et norsk tankskip, eid av J. Ludwig Mowinckels Rederi, truffet av en krysserrakett i Rødehavet. Houthi-bevegelsen tok på seg ansvaret for angrepet.

– Vi forventer at både norske og internasjonale myndigheter så raskt som mulig samler seg til felles løsninger for å sikre trygg ferdsel for sivile skip gjennom Bal el-Mandeb gjennom Rødehavet.

Den siste tidens utvikling har store konsekvenser for internasjonal skipsfart. I stedet for å seile gjennom Rødehavet og Suezkanalen må mange skip ta den lange omveien om Afrikas sørspiss.