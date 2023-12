Russland og Ukraina sendte dronesvermer mot hverandre

Det ukrainske luftforsvaret meldte søndag morgen at de hadde ødelagt 20 droner og en krysserrakett. Ni av dronene ble skutt ned over Odesa-regionen i sør, og vrakrester fra en av dem falt på en bolig og forårsaket en brann. En person døde.

Det russiske forsvarsdepartementet melder at totalt 35 ukrainske droner ble skutt ned over regionene Liupetsk, Volgograd og Rostov.

Nettavisa Ukrainska Pravda siterer sent søndag kveld ikke navngitte kilder på at det ukrainske angrepet rettet seg mot Morozovsk-flybasen i Rostov-regionen.

Rostov-guvernør Vasilij Golubev sier i en uttalelse at et «massivt angrep» mot Morozovsk og Kamensk ble slått tilbake. Flere russiske militærbloggere melder imidlertid at et bombefly på basen fikk mindre skader.

Morozovsk-basen huser Russlands mest moderne mellomdistanse-bombefly av typen Su-34.