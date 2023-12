Valgseier for Vucic i Serbia

Da halvparten av stemmene var talt opp, hadde Vucics parti SNS fått 47 prosent av stemmene. Det betyr at de kan vente seg 130 av 250 seter i nasjonalforsamlingen, ifølge fungerende statsminister Ana Brnabic.

– Dette er en fullstendig seier som gjør meg ekstremt glad, sa en smørblid president Aleksandar Vucic søndag kveld.

Opposisjonsalliansen Serbia mot vold ligger an til å komme som nummer to med 23 prosent. Den statlige valgkommisjonen ventes å kunngjøre det fullstendige valgresultatet i løpet av de kommende dagene.

En time før valglokalene stengte var valgdeltakelsen på rundt 55 prosent, det samme som i valget i fjor.

Angrep mot valgobservatører

Valgobservatører og uavhengige medier har meldt om uregelmessigheter i gjennomføringen av valget.

Blant annet er det skrevet om at etniske serbere fra nabolandet Bosnia-Hercegovina samlet seg for å stemme i en idrettshall i Beograd som ikke er offisielt valglokale. Det er også meldt om et angrep mot en gruppe valgobservatører i en landsby nord i Serbia. Der skal det ha blitt brukt balltrær til å slå løs på bilen deres.

Valgobservatørgruppa CTRA uttrykker den «dypeste bekymring» for tilfeller av organisert frakt av velgere som ikke har stemmerett, fra andre land og til Beograd.

I tillegg melder CTRA om tilfeller der velgere ble gitt penger for å stemme for regjeringspartiet, og at det har vært uautorisert personale ved valglokaler.

Myndighetene avviser anklagene, og Brnabic kaller dem for «løgner som er ment å spre panikk».

Valget er på ny regjering og nye lokalpolitikere i 65 kommuner, inkludert hovedstaden Beograd.

Totalt 18 partier kjemper for støtten til de 6,5 millioner serbiske velgerne. De må ha minst 3 prosent oppslutning for å få seter i nasjonalforsamlingen.

Kom etter masseskytinger

Årets valg har to masseskytinger som bakteppe. Til sammen 18 personer mistet livet, hvorav ni var barn. I kjølvannet av hendelsen oppsto et voldsomt sinne mot myndighetene.

Det førte til at president Aleksandar Vucic oppløste nasjonalforsamlingen 1. november og skrev ut nyvalg. Siden har han turnert landet rundt og lovet bort nye veiprosjekter, sykehus, engangsstønad og økte lønninger og pensjon.

Serbia har opprettholdt et varmt forhold til Russland og president Vladimir Putin. Landet har vært kandidatland til EU siden 2014, men de siste årene har det kommet beskyldninger om demokratisk tilbakegang i landet.