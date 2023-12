Chilenerne sa nei til konservativt grunnlovsforslag

Da 90 prosent av stemmene var talt opp, hadde 56 prosent stemt nei og 44 prosent ja.

Det er andre gang på to år at Chile holder en folkeavstemning om å erstatte grunnloven, et løfte som ble gitt etter de store, og noen ganger voldelige, demonstrasjonene i landet i 2019.

Den første forsamlingen som ble utnevnt til å utarbeide en ny tekst var dominert av venstreorienterte krefter. De fokuserte tungt på sosiale rettigheter, urfolk, miljø og kjønnsrettigheter, men utkastet deres ble overveldende avvist av velgerne i september i fjor.

Utkastet som strandet søndag, er i kontrast utarbeidet av en forsamling dominert av konservative partier. Den anses å være mer konservativ og markedsvennlig enn grunnloven fra 1980 som den kan erstatte. Utkastet fremmer privat eiendomsrett, strenge immigrasjonsregler og strenge abortregler.

Meningsmålinger hadde i flere måneder spådd at også dette utkastet vil bli avvist av velgerne, men gapet ble mindre idet avstemningen nærmet seg.

Utfallet av avstemningen kan tolkes som en seier for den venstreorienterte presidenten Gabriel Boric.

Han sa søndag at han ikke ville jobbe for en tredje folkeavstemning.

Analytiker Kenneth Bunker er spent på å se hva regjeringens neste steg blir.

– Det er enklere å endre grunnloven i dag, og spørsmålet er hvor hardt regjeringen vil presse, sier han til Reuters.

– Jeg tror ikke samtalen kommer å til å ta slutt, la han til. Han venter at spørsmålet blir sentralt i landets neste presidentvalg.