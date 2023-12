Over 60 migranter druknet utenfor Libya

Ulykken skal ha skjedd da båten ble truffet av høye bølger etter å ha lagt ut fra den libyske byen Zuwara, som ligger nær grensa til Tunisia, opplyser IOM.

Ifølge overlevende var det 86 personer om bord. 25 personer ble reddet og er overført til en leir i Libya, ifølge organisasjonen. De har fått medisinsk hjelp og meldes å være i god behold.

IOM-talsperson Flavio Di Giacomo opplyser at over 2250 personer så langt i år har mistet livet i forsøk på å krysse det sentrale Middelhavet. Han betegner det som et «oppsiktsvekkende høyt tall, som viser det dessverre ikke gjøres nok for å redde liv til sjøs».