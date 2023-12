Navin (8) sultet i hjel av foreldrene

29. mars 2022 døde 8 år gamle Navin på sykehuset etter å ha blitt funnet livløs i familiens hjem i Illinois, USA.

Dødsårsaken viste seg å være kronisk underernæring og fysisk mishandling. Begge foreldrene ble siktet for drap.

Denne uken har rettssaken gått i amerikansk rett.

Det skriver New York Post, som siterer lokale medier.

Veide under 15 kilo

Navins mor, Stephanie (37), erkjente seg i forrige uke skyldig i overlagt drap i bytte mot kortere fengselsstraff. Faren Brandon (41) nekter straffskyld.

Moren Stephanie (37) og faren Brandon (41) er siktet for drap. Foto: Peoria County Jail

Mens rettssaken har pågått denne uken har juryen fått sett forferdelige bilder av Navin og hvordan han levde. Gutten skal ha veid under 15 kilo, og var full av blåmerker da han døde.

8-åringens muskler hadde forsvunnet, huden var misfarget, alt kroppsfett var borte og de indre organene hans hadde krympet under normal størrelse, sa doktor Amanda Youmans ved Peoria Countys rettsmedisinske kontor i retten.

Håndleddene hans viste tegn til å være bundet, og han var dekket av blåmerker som kroppen hans ikke lenger var i stand til å helbrede, sa hun.

Farens advokater har forsøkt å argumentere for at Navin hadde en sykdom som gjorde at han ikke evnet å gå opp i vekt. Siden faren også jobbet som lastebilsjåfør og sjelden var hjemme, mener de at moren er ansvarlig for mishandlingen.

Blir han dømt, risikerer han livstid i fengsel.

8-åringen veide under 15 kilo da han døde. Foto: Knapp-Johnson begravelsesbyrå

– Ikke menneskelig

Navin og storebroren Bently (12) var i utgangspunktet under bestemorens omsorg. Da hun selv måtte til Florida for å ta vare på sin egen mor, dro barna til foreldrene sine og bodde der.

Da hun kom tilbake, ble hun nektet å ta med seg barna igjen.

Ifølge politiet ble de to guttene behandlet svært forskjellig. Mens Bently levde som en normal 12-åring med TV og videospill på rommet, ble Navin innestengt på et rom med én leke, en seng med en skitten madrass og kun en pute.

Slik levde Navin. Foto: Skjermdump

Siden han hadde vært innelåst på rommet, måtte han gjøre fra seg i et skap på rommet. Politimennene som kom til huset sa de aldri hadde opplevd en slik lukt.

Bestemoren vitnet også denne uken og fortalte at hun så Navin på sykehuset rett før han døde:

– Han så ikke menneskelig ut. Jeg rørte ved skulderen hans, og det var ingenting der annet enn bein som stakk ut. Det var blåmerker i hele ansiktet hans. Jeg har aldri sett et menneske så tynt. Det var som et lite skjelett.