Netanyahu vil fortsette krigføringen

– Vi er fast bestemt på å fortsette til siste slutt, sa den israelske statsministeren på en pressekonferanse, ifølge Sky News. Der ga han også uttrykk for sorg for de tre gislene som ble drept av israelske styrker ved et uhell fredag.

Netanyahu sa også at den israelske offensiven på Gazastripen hadde bidratt til å presse fram utvekslingene av gisler og fanger i november, og fortsatte:

– Instruksene jeg gir forhandlingsteamet er basert på dette presset, uten det har vi ingenting, sa Netanyahu.

Nyhetsbyrået Reuters tolker dette som et mulig hint om at det er innledet nye forhandlinger.

Wall Street Journal meldte lørdag at Qatars stats- og utenriksminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani og direktøren for den israelske etterretningstjenesten Mossad, David Barnea, skulle møtes i Oslo.

Samtalene ble beskrevet som «utforskende», og kildene sier at det er mye som hindrer en ny gisselavtale. Barnea er også ventet å møte egyptiske tjenestemenn, ifølge avisen.