Kardinal dømt til fengsel i Vatikanet

Becciu er den høyest rangerte i den katolske kirken som noen gang er blitt tiltalt i en kriminalsak i Vatikanet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Hans forsvarer varsler en anke og sier at hans klient er uskyldig.

Saken omfatter totalt ti personer. De er tiltalt for en rekke forbrytelser, blant annet svindel, maktmisbruk og hvitvasking. De nekter alle straffskyld.

Becciu ble dømt på noen tiltalepunkter, og frikjent for en del andre. Rettssaken har pågått i to og et halvt år, og det har vært holdt 86 rettsmøter.