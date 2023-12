Våpenhvile til etter valget i Kongo

En ikke-navngitt tjenesteperson i Biden-administrasjon opplyste torsdag til nyhetsbyrået Reuters at våpenhvilen som ble inngått tidligere i uka, var forlenget med to uker.

Fredag bekreftet Adrienne Watson, talsperson for Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsråd, våpenhvilen, som skal vare til 28. desember.

– USA vil fortsette å bruke etterretning og diplomatiske ressurser på å overvåke at væpnede styrker og ikke-væpnede grupper overholder våpenhvilen, sier hun i en uttalelse.

Våpenhvilen ble innledet mandag denne uka, og den åpnet for at styrker som okkuperer Mushaki-området og veien RP1030 kan trekkes ut.

I forrige måned undertegnet Kongos regjering en avtale med FN om at FN-styrken Monusco skal trekkes ut. Styrken anses som ineffektiv for å stanse krigingen mellom flere forskjellige styrker i det østlige Kongo.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kongo anklager Rwanda for å støtte den tutsiledede opprørsgruppen M23, som de siste årene har tatt kontroll over store områder øst i landet. Andre grupper knyttes til IS.

Landet holder valg 20. desember. Nåværende president Felix Tshisekedi stiller til gjenvalg. Han utfordres av opposisjonsleder Martin Fayulu og nobelprisvinner Denis Mukwege.