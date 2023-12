Kameramann fra Al Jazeera drept på Gazastripen

Al Jazeera meldte tidligere at to av deres journalister var såret i angrep i Khan Younis sør på Gazastripen. De skal ha blitt truffet av en rakett avfyrt fra en drone.

Wael al-Dahdouh ble såret i hånden og får behandling, mens Samer Abu Daqqa ble såret i en skolebygning i Khan Younis. Ifølge kanalen klarte ikke ambulansen å komme seg fram til ham.

Forsøkte å lage trygg korridor

Journalist Ismail Abu Omar forteller til Al Jazeera at Abu Daqqa fikk alvorlige skader i angrepet, og at han ikke var i stand til å forflytte seg på egen hånd.

Omar sier at det ble gjort forsøk på å sammen med Røde Kors etablere en trygg korridor som redningsmannskapene kunne bruke for å nå ham mens bombene fortsatte å falle. Dette tok mer enn fem og en halv time, samtidig som Abu Daqqa lå blødende.

Da hjelpen omsider kom fram, hadde han dødd av skadene, ifølge Omar. Kanalen skriver at han etterlater seg fire barn.

Har mistet familien

Dahdouh, den andre som ble såret i angrepet, ble særlig velkjent for seerne i Midtøsten da hans kone, sønn, datter og barnebarn ble drept i et israelsk flyangrep. TV-kanalen viste bilder av den gråtende korrespondenten ved siden av likene av kona og barna på et sykehus.

Ifølge organisasjonen Committee to Protect Journalists (CPJ) er 64 journalister og andre pressefolk drept i løpet av krigen på Gazastripen. Blant disse er 57 palestinere, fire israelere og tre libanesere.