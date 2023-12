Anspent situasjon i Rødehavet – Mærsk stanser transporten etter angrep

Flere skip er angrepet i området de siste dagene, blant dem Mærsk Gibraltar og det norske tankskipet Strinda.

– Etter hendelsen i går der Mærsk Gibraltar nesten ble truffet og nok et angrep mot et annet fartøy i dag, har vi instruert alle Mærsk-fartøy i området som skulle seile gjennom Bab al-Mandab-stredet, til å sette reisen på vent inntil videre, skriver Mærsk i en uttalelse.

Ifølge rederiet ble Mærsk Gibraltar rammet av en rakett mens det var på vei fra Salalah i Oman til Jeddah i Saudi-Arabia. Alle om bord skal være trygge.

Bab al-Mandab-stredet skiller Afrika og Den arabiske halvøy og er 29 kilometer bredt på det smaleste punktet.

Annet rederi vurderer stans

Bare fredag er det meldt om angrep mot tre skip. Først tok tankskipet Al Jasrah fyr etter å ha blitt truffet av en drone og en rakett fra opprørskontrollerte Jemen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var på vei fra Pireus i Hellas til Singapore da det ble angrepet, ifølge overvåkingstjenesten Marinetraffic.com. Skipet seiler under liberisk flagg og er eid av det tyske selskapet Hapag-Lloyd. Ingen i mannskapet ble skadd, har en talsperson opplyst til nyhetsbyrået DPA.

Ifølge det private sikkerhetsselskapet Ambrey ble skipet betydelig skadd. En konteiner skal ha falt over bord og det oppsto brann på dekk, ifølge selskapet. Hapag-Lloyd opplyser at også de vurderer å stanse transporten i regionen, men at ingen avgjørelse er tatt.

Senere fredag ble det sveitsisk-eide konteinerskipet MSC Palatium angrepet i samme område. Ifølge en kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet og Ambrey brøt det ut brann i skipet etter at det ble truffet av en rakett.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Fartøyet fortsatte å seile nordover, men snudde 30 minutter senere og satte kurs for Bab el-Mandab-stredet, heter det i en uttalelse fra sikkerhetsselskapet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Også det Liberia-flaggede konteinerskipet MSC Alanya meldes å ha blitt angrepet fredag. Ifølge Ambrey prøvde en liten gruppe opprørere i et fartøy å tvinge det til å sette kurs mot Jemen, men skipet gjorde en unnamanøver og kom seg unna.

– Nektet å etterkomme krav

Fredag ettermiddag bekrefter talsperson Yahya Sarea for Houthi-opprørene i Jemen at gruppen har angrepet MSC Alanya og MSC Palatium.

– Skipene ble angrepet etter at de nektet å etterkomme kravene fra den jemenittiske marinen, sier han i en uttalelse.

Houthiene har de siste månedene gjennomført en rekke angrep mot skip i Rødehavet samt skutt raketter og droner mot Israel. De siste dagene har de truet med å angripe ethvert skip de mener er på vei til eller fra Israel.

Flere amerikanske, britiske og franske marinefartøy har de siste ukene blitt sendt til Rødehavet for å beskytte skip.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mandag kveld ble det norske tankskipet Strinda, som er eid av J. Ludwig Mowinckels Rederi, truffet av en krysserrakett. Houthi-bevegelsen tok på seg ansvaret for angrepet og hevdet at skipet ikke hadde rettet seg etter deres advarsler.

Bekymring

En rekke rederier og selskap har tatt til orde for at sjøveiene må sikres. Flere frykter at konflikten mellom Israel og Hamas og situasjonen i Rødehavet kan utvikle seg til en regional krig med store konsekvenser for verden.

Mærsk uttrykker dyp bekymring.

– De nylige angrepene mot kommersielle skip i området er urovekkende og utgjør en betydelig trussel mot sikkerheten til sjøfarere, skriver selskapet.

Sjøveien gjennom Rødehavet og Suezkanalen regnes som svært viktig for verdenshandelen siden en stor del av trafikken mellom Europa og Asia passerer her.

Nesten 10 prosent av all verdenshandel til havs går gjennom Suezkanalen hvert år, inkludert mye av den globale oljetrafikken.