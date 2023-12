Alex Batty, som i dag er 17 år gammel, ble funnet vandrende langs motorveien i nærheten av den franske byen Toulouse av en budbilsjåfør torsdag kveld, etter å angivelig ha flyktet fra et spirituelt samfunn i Pyreneene.

Batty hadde da vært savnet siden 2017, da han ikke kom hjem fra en ferie i Malaga i Spania med sin mor og bestefar. Begge er fremdeles etterlyst i forbindelse med guttens forsvinning.

Politiet i Manchester sier på en pressekonferanse fredag at de samarbeider med franske myndigheter for å hente Batty hjem til England slik at han kan gjenforenes med sin bestemor, som ifølge britiske medier er hans juridiske verge.

– Han blir godt tatt vare på av franske myndigheter for øyeblikket. Vår prioritet er å få ham tilbake til Storbritannia, og å få ham tilbake til familien sin i Oldham så snart som mulig. Det ventes å skje de neste dagene, sier assisterende politisjef Chris Sykes.

Han sier Batty fikk snakke med bestemoren i en videosamtale torsdag kveld, og at politiet fortsatt jobber med å kartlegge de fullstendige omstendighetene rundt forsvinningen hans og hvor han har vært de siste seks årene.