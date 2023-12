Et forsøk på å ta rotta på en kakerlakk kunne fått fatale konsekvenser for en 54-år gammel mann fra Kumamoto, Japan.

Da mannen oppdaget kakerlakken krypende rundt i leiligheten sin, tok han frem en spray med insektmiddel og pumpet løs. Det viste seg å være en dårlig ide minuttet senere.

Det gikk så av en eksplosjon i leiligheten. Balkongvinduet skal ha knust og flere brennmerker etter leiligheten skal ha satt spor. Mannen slapp unna med lettere skader. Det melder politiet til japanske The Mainichi.

Flere tilfeller

Det høres kanskje ut som et særegent tilfelle, men dette er ikke første gang noe har gått i lufta etter bruk av insektmiddel.

Ifølge forbrukerrådet i Japan har det vært flere liknende hendelser. Problemet rapporteres å gjelde bruk av middelet i nærheten av elektriske kontakter.

Philip Koehler, tidligere professor i entomologi – læren om insekter – ved Universitetet i Florida utdypet om risikoen i en publikasjon fra januar 2022:

«Å bruke flytende spray på visse områder kan bli ekstremt farlig. For eksempel, stikkontakter, motorer, eller utvendige kabler kan potensielt risikere elektrisk sjokk på den som bruker vannbasert skadedyrspray der. Pilotlys og gassflammer fra varmeovner og hvitevarer kan påtennes av brannfarlige petroleum-baserte skadedyrmidler».

The Mainichi skriver at brennmerker ble funnet ved den 54-år gamle mannens «kotatsu» – et elektrisk drevet 'varmebord'.

Kotatsu er et oppvarmet bord, svøpt inn i et teppe under en bordplate. Illustrasjonsbilde. Foto: NAPORITAN / Shutterstock / NTB

Tåler mye

Status på den omtalte kakerlakken er foreløpig ikke kjent.

Kakerlakker er imidlertid kjente for å overleve «det meste». Ifølge Pestworld.org kan de leve opptil en uke uten hode og flere uker uten mat og vann.

De er til og med bedre rustet til å overleve et atomangrep enn mennesker, da de tåler seks til 15 ganger den dødelige dosen stråling vi gjør. Myten om at de hadde overlevd en atomkrig fullt og helt er imidlertid avkreftet, blant annet av BBC Science Focus.

Dersom huset får noen kravlende inntrengere er den lureste måten å bli kvitt dem på er å fjerne matrester som ligger fremme, tette sprekker og smutthull, og ved umiddelbar løsning ta kontakt med skadedyrsfirma eller bruk kjemiske midler. Det skriver Vi i villa.

Bare sørg for å vær varsom med brennbart materiale.