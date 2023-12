USA: Skip i Rødehavet står i brann etter å ha blitt truffet av rakett fra Jemen

Det er så langt ikke kjent om noen er skadd eller drept i angrepet. Skipet som er truffet, heter Al Jasrah, seiler under liberisk flagg og er eid av det tyske selskapet Hapag Lloyd, skriver nyhetsbyrået AP.

Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, og amerikanske tjenestemenn har ikke ønsket å si hvem de tror står bak.

Skipet var på vei fra Pireus i Hellas til Singapore, ifølge overvåkingstjenesten Marinetraffic.com.

– Betydelig skade

Det private sikkerhetsselskapet Ambrey sier at skipet «har fått betydelig skade» og ligger nord for den jemenittiske kystbyen Mocha.

– Skipet ble truffet på babord side, og en konteiner falt over bord på grunn av sammenstøtet. Angrepet førte til at det brøt ut brann på dekk, heter det i en uttalelse fra selskapet.

Houthi-opprørene i Jemen har de siste månedene gjennomført en rekke angrep mot skip i Rødehavet samt skutt raketter og droner mot Israel. De siste dagene har de truet med å angripe ethvert skip de mener er på vei til eller fra Israel.

De siste ukene har flere amerikanske, britiske og franske marinefartøy patruljert i Rødehavet for å beskytte skip som reiser gjennom.

Norsk skip angrepet

Mandag kveld ble det norske tankskipet Strinda, som er eid av J. Ludwig Mowinckels Rederi, truffet av en krysserrakett. Houthi-bevegelsen tok på seg ansvaret for angrepet og hevdet at skipet ikke hadde rettet seg etter deres advarsler.

Onsdag ble to raketter avfyrt mot et tankskip i området utenfor Suezkanalen, men det ble ikke skadd. Flere droner er også skutt ned av marinefartøy. Torsdag ble et dansk Mærsk-skip nesten truffet av en rakett.

Sjøveien gjennom Rødehavet og Suezkanalen regnes som svært viktig for verdenshandelen siden en stor del av trafikken mellom Europa og Asia passerer her.

Nesten 10 prosent av all verdenshandel til havs går gjennom Suezkanalen hvert år, inkludert mye av den globale oljetrafikken.