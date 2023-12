Drept fransk-israelsk gissel hentet ut fra Gazastripen

Det israelske militæret (IDF) opplyser fredag at mannen er identifisert som Elya Toledano (28) og er hentet ut av spesialstyrker.

Hamas og Islamsk hellig krig tok med seg anslagsvis 240 gisler til Gazastripen under angrepet 7. oktober.

28-åringen var blant dem som tatt til fange på en musikkfestival. Han ble bortført sammen med fransk-israelske Mia Shem, som ble sluppet fri i forbindelse med våpenhvilen og fangeutvekslingen i slutten av november.

Frankrikes utenriksminister Catherine Colonna skriver på X at Frankrike er i «dyp sorg» over at Toledano er funnet død.

Fortsatt sitter om lag 135 personer i palestinsk fangenskap på Gazastripen. Hamas krever at Israel stanser bombardementene mot det palestinske området før det er aktuelt å slippe flere fri.