Erdogan: USA har ansvar for å sikre våpenhvile i Gaza

Det er første gang siden krigen brøt ut 7. oktober, at Erdogan har snakket med USAs president.

Mens USA er Israels nærmeste allierte, har Erdogan i årevis uttrykt iherdig støtte til palestinerne. Han har også kalt Israels statsminister for «slakteren i Gaza» og omtalt Israel som en «terrorstat».

– USA kan sikre en våpenhvile ved å trekke sin ubetingede støtte til Israel, står det i en uttalelse som Erdogans kontor har publisert etter telefonsamtalen.

– USA har et historisk ansvar for å sikre en permanent våpenhvile i regionen så fort som mulig, skal Erdogan ha sagt til Biden.

Det hvite hus har også sendt ut en uttalelse der det står at Biden gjentok at Israel har rett til selvforsvar.

Det står også at de to lederne diskuterte hvordan man kan sikre mer nødhjelp til Gazastripen, hvordan sivilbefolkningen kan beskyttes fra de israelske angrepene samt behovet for en «politisk horisont» for det palestinske folket.

Det hvite hus understreket torsdag at USA vil at krigen skal slutte så raskt som mulig. Uttalelsen kom etter at Israels forsvarsminister ga en amerikansk tjenestemann beskjed om at krigen mot Hamas vil kunne fortsette i flere måneder.

Se video: Kjemper mot sine egne: – Russland er ikke lenger mitt land