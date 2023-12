Politiet opplyste om pågripelsene tidligere torsdag og sier det er snakk om fire personer totalt.

Fem av landets politikretser bidro i morgenens politiaksjon, het det i en pressemelding.

– De tre personene er blitt pågrepet og er i vår varetekt. Ransakingene pågår stadig på tvers av landet, sier leder Flemming Drejer for Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Han legger til at de pågrepne siktes for terrorlovbrudd og at politiet vil begjære dem varetektsfengslet.

Politiet ber om såkalt dobbeltlukkede dører i fengslingsmøtet, altså at offentligheten verken får være til stede eller gis innblikk i siktelsene.

Internasjonalt samarbeid

Drejer sier at pågripelsene kom etter intensiv etterforskning i samarbeid med PETs utenlandske samarbeidspartnere.

– Jeg kan si at etterforskningen har avdekket at et nettverk av personer har vært i gang med å forberede en terrorhandling. Det har vi aksjonert mot på et tidlig stadium av etterforskningen. Vi vil kalle det en sikkerhetsoperasjon, sier Drejer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Statsminister Mette Frederiksen beskrev aksjonen torsdag morgen som «uhyre alvorlig».

– Det er så alvorlig som det kan bli. Jeg er glad for myndighetenes innsats, men det viser hva slags situasjon vi står overfor i Danmark, sa hun på vei inn til EU-toppmøtet i Brussel.

Tidligere i desember advarte EUs innenrikskommissær Ylva Johansson om at terrorfaren hadde øk betydelig i EU som følge av krigen på Gazastripen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Knyttes til forbudt gruppe

Drejer vil ikke si noe om hva som var mål og motiv for den planlagte terroren, men sier at «det er bånd til gjengmiljøet, til den forbudte gjengen LTF, personer som oppholder seg i Danmark, og i utlandet».

LTF er forkortelse for et kriminelt nettverk som kaller seg Loyal to Familia. LTF har vært i konflikt med Hells Angels og er forbudt i Danmark. Det innebærer at det blant annet er straffbart å vise at man er en del av gjengen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Politiet overvåker de kriminelle gjengene tett, og ifølge et notat som flere medier fikk tilgang til tidligere i år, har LTF tilbake i tid stått bak en rekke voldelige angrep mot medlemmer av Hells Angels. Det samme har Hells Angels mot medlemmer av LTF.

Påvirker ikke Norge

Terrortrusselen er for tiden på nivå 4 av 5 i Danmark. Den er også på tilsvarende nivå i Sverige.

Norge har ligget på nivå 3 siden september i fjor, da terrortrusselnivået ble justert ned i kjølvannet av masseskytingen i Oslo sentrum.

Det er ingen planer om å endre trusselnivået her til lands som følge av pågripelsene i Danmark, opplyser PST til VG torsdag.

Dagbladet skrev i 2020 at Loyal to Familia hadde prøvd å etablere seg i Norge, men at forsøket var uten hell.