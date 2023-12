Rapport: 45 journalister drept på jobb i år – 13 i Gaza

Egentlig er 56 journalister drept mens de var på jobb i Gaza, men RSF har ikke klart å dokumentere at de ble drept i forbindelse med arbeidet, står det i rapporten.

– Blant sivile i Gaza betaler journalister en høy pris, sier generalsekretær Christophe Deloire i Reportere uten grenser.

Deloire sier videre at RSF har sendt inn en klage til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for å avklare om journalister har blitt bevisst angrepet.

Selv om mange journalister er drept på Gazastripen, er årets rapport fra RSF hyggeligere lesning enn på mange år. Vi må tilbake til 2002 for å finne et år med færre drepte (33).

Ifølge RSF skyldes det at sikkerheten for journalister generelt har blitt bedre, og at den kraftige økningen i antall drepte journalister i forbindelse med krigene i Irak og Syria ser ut til å være over.

Mellom 2003 og 2022 ble rundt 600 journalister drept mens de var på jobb i de to landene.

I tillegg er betydelig færre journalister drept i Latin-Amerika i år. Seks i år mot 26 i 2022.

I år har 23 journalister blitt drept mens de rapporterte fra krigssoner. De aller fleste av dem har blitt drept mens de dekket krigen mellom Israel og Hamas.

2023 er også første gang på fem år at flere journalister er drept i krigssoner enn i fredelige områder.