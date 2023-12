Droner er avgjørende for Ukraina på slagmarken

Slike ubemannede små enheter er blitt en avgjørende del av arsenalet til både ukrainske og russiske styrker. De blir brukt overalt ved fronten for å avdekke fiendens tilholdssteder og slippe eksplosiver med stor presisjon.

De blir også brukt som målstyrte bomber som krasjer inn i fiendtlige mål.

– Sammenlignet med krigens første fase har vi gjort enorme framskritt, sier 24 år gamle Igor til AFP. Han befinner seg ved fronten ikke langt fra byen Bakhmut. Like ved setter soldater opp to små master for å forsterke signalene til dronene og dermed øke deres ødeleggende kraft.

– Effektiviteten til dronepiloten er blitt mye bedre. Vi kan fly lenger og bruke ammunisjonen mer målrettet.

Inne i dronen

Igors drone har fire propeller og er utstyrt med et kamera i fronten. Med et spesielt headset er det som han befinner seg inne i dronen og kan se alt det dronen fanger opp. Enten slipper dronen lasten, gjerne granater, og blir hentet tilbake for et nytt oppdrag, eller den blir styrt inn på et bakkemål og detonerer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

En rekke forskjellige typer droner er i bruk, avhengig av oppdraget. Noen driver utelukkende med rekognosering for å følge fiendens bevegelser ved fronten og bakenforliggende områder.

Andre igjen er rene angrepsdroner og blir sendt opp etter at informasjonen er fordøyd og målene identifisert. Informasjonen fra dronene blir også brukt til å styre artilleri og stridsvogner, samt dirigere framrykking av enheter på bakken. Hæren bruker også droner med åtte propeller for å slippe ned antistridsvogn-miner med seks kilo eksplosiver.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Avdelinger ved frontlinjen er i økende grad blitt avhengige av dronenes virksomhet, men frykten for deres effektivitet øker tilsvarende.

– Droner er våre styrkers øyne, sier Mykhailo Federov til AFP. Han er minister for digital omforming av det ukrainske samfunnet.

Kappløp

Omfanget av dronekrigen har utløst et våpenkappløp mellom militærmyndighetene i Kyiv og Moskva. Ukrainas regjering lanserte i fjor sitt dronehær-prosjekt gjennom en spesiell finansieringsplattform for å kjøpe droner, trene operatører og sikre reparasjonsmuligheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fedorov sier at 200 droneprodusenter har meldte seg på prosjektet.

– I fjor var det bare sju ulike droner som var i bruk ved fronten. Nå er det rundt 50 forskjellige modeller som er bygd i Ukraina. Og det kommer stadig flere. Enkle droner med kamera og operatørinnsyn koster noen hundre dollar, men kan gjøre skader for millioner av dollar når de blir styrt av en dyktig operatør, sier digitaliseringsministeren.

På ukrainsk side sies det at de trenger mellom 100.000 og 120.000 droner i måneden. Droner er forbruksvare og blir skutt ned eller styrt mot mål i stort omfang.

Federov trekker spesielt fram effektiviteten til marine droner som med «utmerket» resultat er blitt brukt mot russiske skip i Svartehavet.

Dronefabrikk

I en kjeller i et hus i nærheten av Bakhmut driver et team spesialister under ledelse av en 27 år gammel kommandant med kallenavnet Banderas et verksted der sivile droner av kinesisk opphav blir modifisert til militært bruk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

De mekker på de sivile dronene slik at de kan brukes sammen med ukrainsk utstyr som antenner og mottakere. Kraftigere batterier blir satt inn, og dermed øker rekkevidden til 18 kilometer.

Kjelleren har også et lager med ammunisjon for granatkastere av typen RPG-7, en opprinnelig russisk modell som i dag produseres i flere varianter i mange land. Dette er granater som veier en kilo, og som kan trenge gjennom 50 centimeter med panser. Granatene festes under dronene som så sendes mot fronten ved angrep.

Banderas sier at de mister om lag en tredel av dronene, enten ved at de blir reglerett skutt ned av fienden, eller de blir lammet av fiendens elektroniske signaler og styrter i bakken. Den ukrainske hæren har opprettet en spesiell avdeling for elektronisk krigføring for bedre å forsvare seg mot taktiske, russiske angrepsdroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

KI-forsvar

Ukrainas forsvarsdepartement godkjente nylig et KI-basert system fra det ukrainske selskapet Saker Scout. Systemet bygger på algoritmer og avansert optikk som gjenkjenner og lagrer koordinatene til fiendtlig utstyr, selv om det er kamuflert, heter det.

Departementet opplyser at denne informasjonen umiddelbart blir sendt til kommandosentralen som så utformer angrepet deretter.

– Dette luker ut faren for menneskelig feiloppfatning. En operatørs øye kan ikke alltid få med seg alle nyanser, heter det i meldingen fra forsvarsdepartementet om det nye KI-baserte systemet.

For den militære ledelsen, som Fedorov er en del av, er det ikke mulig å overvurdere betydningen av droner på slagmarken.

– Denne krigen vil bli vunnet takket være droner. Ukraina gjør alt det som er mulig, og umulig, for å lykkes, sier han.