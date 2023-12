Biden om riksrettsflertallet: Opptatt av å angripe meg med løgner

Avstemningen onsdag fulgte partilinjene i Representantenes hus, der republikanerne har flertall. 221 representanter stemte for, mens 212 stemte mot.

Mike Johnson, lederen for Representantenes hus, kommenterte sammen med den republikanske ledelsen avgjørelsen etter av avstemningen var over.

– Vi tar ikke lett på dette ansvaret og vil ikke forhåndsdømme. Men bevismaterialet er umulig å overse, uttaler Johnson.

Til angrep på republikanere

I en uttalelse fra Det hvite hus går Biden i sterke ordelag til angrep på republikanerne, som han mener blant annet hindrer hjelp til Ukraina og fører USA enn i en selvpåført økonomisk krisetilstand blant annet ved å hindre den offentlige finansieringen.

– Det er mye arbeid som skal gjøres. Men etter å ha kastet bort ukevis på å finne en ny leder for Representantenes hus og å ha utestengt egne medlemmer, drar republikanerne i Representantenes hus vekk i én måned uten å gjøre noe med disse presserende utfordringene, sier Biden.

– Angrep med løgner

Biden etterlyser republikanernes vilje til å støtte ham i arbeidet for det amerikanske folk.

– Istedenfor å gjøre noe for å bidra til å gjøre amerikaneres liv bedre, er de opptatt av å angripe meg med løgner. Istedenfor å gjøre jobben sin med oppgavene som haster å få gjort, velger de å kaste bort tiden på dette grunnløse politiske stuntet som selv republikanerne i Kongressen innrømmer at ikke har dekning i fakta, fortsetter presidenten.

– Det amerikanske folket fortjener bedre, tordner han.

Sønnens forretninger

Republikanerne har ønsket å åpne formell riksrettssak for å granske anklager om korrupsjon i forbindelse med sønnen Hunter Bidens forretninger i utlandet.

Republikanerne anklager Bidens sønn for å ha utnyttet farens posisjon som visepresident under Barack Obama til å tilegne seg penger og posisjoner i Ukraina og Kina.

Det har vært flere høringer om saken allerede, men republikanerne har ikke funnet beviser på at Biden senior har gjort noe galt. Likevel mener republikanerne at den nye granskningen, vil gi dem ytterligere fullmakter og mer ammunisjon i letingen etter beviser.

Kan måtte forlate posten

I ytterste konsekvens kan en slik riksrettsprosess få en president dømt for brudd på grunnloven, noe som kan gjøre at vedkommende må forlate embetet.

For at det skal skje, må vedkommende bli kjent skyldig av medlemmene av Senatet. Dette regnes som lite sannsynlig, ettersom demokratene har flertall der.

Avgjørelsen onsdag gjør at riksrettsetterforskningen varer godt inn i 2024, i en tid der Biden kjemper for gjenvalg og høyst sannsynlig blir motstander for Donald Trump ved presidentvalget. Trump har på sin side overlevd to riksrettsprosesser.