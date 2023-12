(Denne artikkelen er gjenutgitt gjennom vårt samarbeid med The Kyiv Independent – Ukrainas ledende engelskspråklige publikasjon. Hvis du ønsker å støtte deres journalistikk i krigstider, kan du vurdere å bli medlem via denne lenken).

Opptil 800.000 russere har flyttet til okkuperte Krimhalvøya siden den ulovlige annekteringen i 2014, og rundt 100.000 ukrainere har forlatt området. Dette utgjør et større russisk prosjekt for omforming av halvøyens demografi, sa Vladyslav Mirosjnytsjenko, en analytiker for den ukrainske Helsinki Human Rights Union (UHHRU) den 6. desember.

Tallet samsvarer med tidligere estimater fra andre ukrainske tjenestemenn. Tamila Tasjeva, president Volodymyr Zelenskyjs permanente representant for Krim, sa i juli 2023 at mellom 500.000 og 800.000 russere ulovlig hadde flyttet til halvøya siden 2014.

Etter den ulovlige annekteringen i 2014 har Russland ført politikk som har vært designet for å øke andelen russere på Krim, samtidig som de tvang eller på andre måter presset ukrainere til å forlate området.

Ifølge Mirosjnytsjenko er innflyttingen av 800.000 russere og utflyttingen av 100.000 ukrainere ikke bare en organisk prosess, men heller resultatet av en bevisst politikk fra den russiske regjeringen som han hevder kan betraktes som en krenkelse av internasjonal humanitær lov.

Russifiseringspolitikk



Denne politikken inkluderer «fordelaktig boliglån (til russere), flytting av det russiske militæret, politi, regjeringsmedlemmer, helse- og utdanningsarbeidere, dommere og deres familier, utvisning av ukrainere til fastlandet, og å oppfordre andre ukrainere til å flytte til russisk territorium».

Mirosjnytsjenko bemerket at Russland har forsøkt å implementere en lignende politikk i deler av Ukraina som Russland har okkupert siden den fullskala invasjonen i 2022, selv om det har hatt mindre suksess på grunn av den pågående krigen.

Ungdom deltar i en markering for å markere niårsjubileet for Krim-annekteringen fra Ukraina med banneret: «Russland starter ikke kriger, det avslutter dem», ved siden av et bilde av Russlands president Vladimir Putin i Jalta, Krim, fredag, 17. mars 2023. Foto: AP / NTB

Innbyggertall kraftig redusert



Dette er spesielt tydelig i Mariupol, som ble kraftig bombet og beskutt under Russlands nesten tre måneders beleiring av byen umiddelbart etter invasjonen i 2022. Det nasjonale motstandssenteret rapporterte i august 2023 at Moskva hadde utarbeidet en «utviklingsplan» for byen som innebar flytting av rundt 300.000 russere til Mariupol innen 2035.

Byen hadde før invasjonen en befolkning på over 450.000, men ukrainske myndigheter anslår at bare 100.000 forble etter at russiske styrker erobret byen.