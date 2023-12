Representantenes hus skal stemme over riksrettssak mot Biden

Representantenes hus, der republikanerne har flertall, ventes onsdag å stemme over et forslag om å åpne riksrettsgranskning av president Joe Biden. De anklager ham og sønnen for korrupt forretningsvirksomhet mens faren var visepresident og sønnen gjorde forretninger i Ukraina og Kina. Foto: Evan Vucci / AP / NTB