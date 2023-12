– Vi vet alle at helsevesenet kollapser eller har kollapset, sier Lynn Hastings, FNs nødhjelpskoordinator for de okkuperte palestinske områdene.

– Vi har en oppskrift på epidemier og en folkehelsekatastrofe, uttalte Hastings på en pressekonferanse onsdag.

FN har gang på gang advart om at helsevesenet i Gaza er i ferd med å bryte sammen som følge av krigen som har rast i det palestinske området i over to måneder.

Smitten sprer seg

Både FN og hjelpeorganisasjoner har slått alarm om spredningen av smittsomme sykdommer ettersom hundretusener av mennesker er trengt sammen i overfylte bygninger og boliger.

85 prosent av Gazastripens drøyt 2,2 millioner innbyggere er fordrevet siden krigen startet 7. oktober.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har meldt om en kraftig økning i akutte luftveisinfeksjoner, diaré, lus, skabb og andre sykdommer som sprer seg raskt.

Timevis i dokø

Hastings opplyser av innbyggerne på Gazastripen må stå timevis i kø for å gå på toalettet.

– Dere kan ikke forestille dere hvordan de sanitære forholdene er, sier hun.

WHO opplyste torsdag at kun elleve av Gazas 36 sykehus er delvis i drift – ett i nord og ti i sør.

Nesten halvparten av Gazas befolkning befinner seg nå i Rafah, som ligger helt i sør like ved grensen til Egypt.

– Dette fører til ingenting annet enn en helsekrise, sier Hastings.

Et palestinsk par med sin nyfødte datter i et telt i nærheten al-Aqsa-sykehuset i Deir al Balah søndag. Foto: Adel Hana / AP / NTB

Angrep og storming av sykehus

Siden krigen startet har helsevesenet blitt utsatt for hundrevis av angrep, og israelske soldater har stormet flere sykehus i nord.

Israel har kun sluppet inn en brøkdel av nødhjelpen som befolkningen trenger, og de siste dagene har harde kamper igjen ført til full stans. Det har i flere uker vært mangel på medisinsk utstyr, medisiner og strøm, som trengs for at sykehusene skal fungere.

Ifølge FNs matvareprogram sulter halvparten av Gazas befolkning. De siste dagene har innbyggere fortalt av folk ikke bare dør som følge av de israelske bombardementene, men også av sult og kulde.

Lastebiler med nødhjelp er blitt plyndret og matprisene er skyhøye.

Ingenting å spise

En palestinsk mann sier til Reuters at han ikke har spist på tre dager, og at han må tigge om brød for å ha noe å gi til barna sine.

– Jeg later som om jeg er sterk, men jeg er redd for at jeg kommer til å bryte sammen foran dem når som helst, sier han i en telefonsamtale med nyhetsbyrået.

Han ønsker ikke å oppgi navnet sitt i frykt for represalier.

I helgen sa FNs generalsekretær António Guterres at han frykter en masseutdrivelse til Egypt. Sjefen for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, Philippe Lazzarine har også sagt at det er tegn til at Israel vil forsøke å drive befolkningen over grensen ettersom de er drevet nærmere og nærmere den egyptiske grensen.