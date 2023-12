Politirolle-skuespiller Andre Braugher er død

Dødsfallet ble først omtalt av nettstedet Deadline.

Braugher var født i Chicago og fikk sitt gjennombrudd med «Glory», der han spilte sammen med Morgan Freeman og Denzel Washington, i 1989. Den handlet om et hærregiment under borgerkrigen der alle var afroamerikanere.

Selv etter denne rollen slet Braugher med å finne arbeid i Hollywood, noe han fortalte om i et intervju med nyhetsbyrået AP i 2019. Han beskrev rollene for afroamerikanere som «få og sjeldne».

I sju sesonger fra 1993 spilte Andre Braugher politietterforsker Frank Pembleton i serien som på norsk hadde navnet «Homicide: Drapsavsnittet». Noen år senere kunne man se ham i rollen som en noe annen type politimann i komiserien «Brooklyn Nine-Nine», der han spilte overbetjent Raymond Holt. Den gikk i åtte sesonger fram til 2021.

Braugher var Emmy-nominert elleve ganger og vant to ganger – for «Homicide: Drapsavsnittet» i 1998 og for miniserien «Thief» i 2006.