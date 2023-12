Biden lover å ikke svikte Ukraina

De to holdt en pressekonferanse tirsdag kveld.

Biden sier at Russlands president Vladimir Putin satser på at USA skal svikte når det gjelder å sørge for videre militærstøtte til Ukraina. Det skjer mens han kjemper mot republikanere som er stadig mer lunkne til å gi ytterligere store summer til det krigsherjede landet.

– Jeg vil ikke gå fra Ukraina, og det vil heller ikke det amerikanske folk, sa Biden.

Zelenskyj brukte første del av dagen tirsdag til å tale til republikanere og demokrater i Kongressen. Han er forsiktig optimist til at hjelpen fra USA vil gjenopptas.

– Jeg fikk signaler. De var mer enn positive. Men vi vet at vi må skille ord og faktiske resultater. Derfor setter jeg min lit til resultatene, sa presidenten.

I bytte for støtte til Ukraina krever ledende republikanere først at demokratene skal bli med på omfattende immigrasjonsreformer – og flere spør seg også om kampen mot den russiske invasjonen skal fortsette.